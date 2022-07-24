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    Події в Україні

    Подоляк сказав, що може пришвидшити перемогу України над Росією

    Україна&nbsp;може отримати&nbsp;ще кілька ракетних систем Himars з США та інших західних країн - Подоляк сказав, що може пришвидшити перемогу України над Росією
    Україна може отримати ще кілька ракетних систем Himars з США та інших західних країн
    фото з відкритих джерел

    Радник голови Офісу президента вважає, що суттєво ситуацію на полі бою змінять далекобійні ракети до Himars

    Україна для пришвидшення своєї перемоги у війні з Росією має отримати від союзників далекобійні ракети до Himars. Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

    Він вважає, що це зменшить втрати серед мирного населення та знизить тиск країни-агресора на Європу.

    «Проста логіка: що далі летітимуть ракети Himars (100+ кілометрів), то швидше закінчиться війна. Менше втрат серед мирного населення, менший економічний тиск на Європу, менше російського міграційного та продовольчого шантажу. Himars – чудовий «вимикач» російської пихи…» – зазначив Подоляк.

    У чому особливість Himars

    Himars – ракетний транспортер, який містить групу боєприпасів для реактивної системи залпового вогню, зокрема всі варіанти керованої ракети Gmlrs і ракети тактичної армійської ракетної системи (Atacms).

    Унікальність Himars полягає у мобільності. Набір ракет для пускового контейнера такий самий, як для Mlrs. Тобто можливий запуск однієї ракети Atacms з дальністю 300 км або шість ракет з дальністю до 70 км.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна може отримати ще кілька ракетних систем Himars з США та інших західних країн.

    Відомо, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден 22 липня підписав указ про надання Україні нового пакета військової допомоги на суму до $175 млн. США нададуть Україні п'ять Himars, 36 тисяч артилерійських боєприпасів, деякі протитанкові системи та 580 дронів PhoenixGhost.

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    Теги: росія окупанти США пропаганда війна Україна населення окупація #stoprussia
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    Подоляк сказав, що може пришвидшити перемогу України над Росією