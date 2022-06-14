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  4. Без нього було би ще гірше: Кім висловився на підтримку Колихаєва
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    Політика

    Без нього було би ще гірше: Кім висловився на підтримку Колихаєва

    Без нього було би ще гірше: Кім висловився на підтримку Колихаєва
    фото з відкритих джерел

    Зараз Колихаєв вже не керує ситуацією у Херсоні

    Голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім висловив свою думу щодо мера міста Ігора Колихаєва, який працював, коли місто було фактично під окупантами. В інтерв'ю «Главкому» Кім сказав, що якби Колихаєва там не було, було би гірше.

    «Все-таки відбувалася хоч якась комунікація і робота з місцевим самоврядуванням стосовно цивільних осіб», – зазначив Кім.

    Голова Миколаївської облдержадміністрації наголосив, що Колихаєва «вже вигнали з мерії і він не керує процесами».

    Раніше Кім розповів, чому прорив на Миколаїв малоймовірний.

    Нагадаємо, голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім кілька днів тому запевнив, що ситуація на південному напрямку для українських військ покращується.

    Як напередодні заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, рапотовий прорив окупантів до Миколаєва наразі неможливий.

    Також повідомлялося, що окупанти на Миколаївщині вбралися у форму ЗСУ і атакували наших захисників.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia Віталій Кім
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    Без нього було би ще гірше: Кім висловився на підтримку Колихаєва