Кім розповів, чи можливий раптовий штурм Миколаєва

«Ми бачимо їх наскрізь – через весь Херсон. Те, що зараз їде там – колона танків Т-62. Це навіть не Т-72, а те, що вони викопали десь зі складів», – сказав Кім.

Голова ОВА заявив, що якщо ж взяття Миколаєва стане принциповим питанням, то це займе у окупантів багато часу – щонайменше 1-2 місяці. Щоб просунутися, їм потрібно підготуватися, створити ударну групу, підійти до міста, зайняти околиці. Цю підготовку не можливо буде провести без того, щоб її не помітили українські військові.

«Ми будемо це бачити. Не буде так, що ми прокинулися вранці, а у нас танк в Миколаєві. Це неможливо», – додав Кім.

Нагадаємо, що російські окупанти вкотре обстріляли Миколаїв із реактивних систем залпового вогню «Ураган». Ворожі боєприпаси розірвалися у дворах багатоповерхівок. Оперативне командування «Південь» повідомило про 7 поранених людей різного ступеня тяжкості. Внаслідок ранкового обстрілу Миколаєва пошкоджено три багатоповерхівки.

Раніше повідомлялося, що окупанти на Миколаївщині вбралися у форму ЗСУ і атакували наших захисників

20 травня окупанти вгатили по Миколаїщині й Одещині. Мешканці Миколаєва почали чути запах аміаку й занепокоїлись, що міг трапитись витік. Голова Миколаївської обладміністрації Віталій Кім заспокоїв, що загрози немає.