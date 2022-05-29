  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Кім розповів, чи можливий раптовий штурм Миколаєва
рус
    Події в Україні

    Кім розповів, чи можливий раптовий штурм Миколаєва

    Кім запевняє, що раптовий прорив окупантів до Миколаєва наразі неможливий - Кім розповів, чи можливий раптовий штурм Миколаєва
    Кім запевняє, що раптовий прорив окупантів до Миколаєва наразі неможливий
    фото з відкритих джерел

    «Окупанти до цього не готові – ні в моральному, ні в технічному планах»

    Рапотовий прорив окупантів до Миколаєва наразі неможливий. Про це заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у «Рандеву з Яніною Соколовою».

    За його словами, окупанти до цього не готові – ні в моральному, ні в технічному планах.

    «Ми бачимо їх наскрізь – через весь Херсон. Те, що зараз їде там – колона танків Т-62. Це навіть не Т-72, а те, що вони викопали десь зі складів», – сказав Кім.

    Голова ОВА заявив, що якщо ж взяття Миколаєва стане принциповим питанням, то це займе у окупантів багато часу – щонайменше 1-2 місяці. Щоб просунутися, їм потрібно підготуватися, створити ударну групу, підійти до міста, зайняти околиці. Цю підготовку не можливо буде провести без того, щоб її не помітили українські військові.

    «Ми будемо це бачити. Не буде так, що ми прокинулися вранці, а у нас танк в Миколаєві. Це неможливо», – додав Кім.

    Нагадаємо, що російські окупанти вкотре обстріляли Миколаїв із реактивних систем залпового вогню «Ураган». Ворожі боєприпаси розірвалися у дворах багатоповерхівок. Оперативне командування «Південь» повідомило про 7 поранених людей різного ступеня тяжкості. Внаслідок ранкового обстрілу Миколаєва пошкоджено три багатоповерхівки.

    Раніше повідомлялося, що окупанти на Миколаївщині вбралися у форму ЗСУ і атакували наших захисників

    20 травня окупанти вгатили по Миколаїщині й Одещині. Мешканці Миколаєва почали чути запах аміаку й занепокоїлись, що міг трапитись витік. Голова Миколаївської обладміністрації Віталій Кім заспокоїв, що загрози немає.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Кім розповів, чи можливий раптовий штурм Миколаєва