Безугла показала, яка техніка знищує ворогів на Донбасі (фото, відео)

Перше відео бойового застосування польської САУ KRAB в Україні

Заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла опублікувала на своїй сторінці у Facebook роботу закордонної техніки, яку отримала Україна.

Безугла зазначила, що «стандарти НАТО вже приступили до дії».

«Перше відео бойового застосування польської САУ KRAB в Україні. Донбас. Знято власноруч з дозволу військових», – написала вона.

Крім того, на фото чиновниці також можна побачити німецьку техніку. Безугла також показала, як виглядають гаубиці Panzerhaubitze 2000 під час пострілу.

Самохідна артилерійська установка в момент пострілу

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