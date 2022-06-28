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  4. Безугла показала, яка техніка знищує ворогів на Донбасі (фото, відео)
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    Політика

    Безугла показала, яка техніка знищує ворогів на Донбасі (фото, відео)

    Стандарти НАТО в дії - Безугла показала, яка техніка знищує ворогів на Донбасі (фото, відео)
    Стандарти НАТО в дії
    фото: facebook.com/m.bezuhla

    Перше відео бойового застосування польської САУ KRAB в Україні

    Заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла опублікувала на своїй сторінці у Facebook роботу закордонної техніки, яку отримала Україна.

    Безугла зазначила, що «стандарти НАТО вже приступили до дії».

    «Перше відео бойового застосування польської САУ KRAB в Україні. Донбас. Знято власноруч з дозволу військових», – написала вона.

    Крім того, на фото чиновниці також можна побачити німецьку техніку. Безугла також показала, як виглядають гаубиці Panzerhaubitze 2000 під час пострілу.

    Самохідна артилерійська установка в момент пострілу

    Самохідна артилерійська установка в момент пострілу

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    Франція відправить в Україну бронетранспортери.

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    Теги: росія окупанти Донбас ЗСУ НАТО війна Україна окупація #stoprussia
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    Безугла показала, яка техніка знищує ворогів на Донбасі (фото, відео)