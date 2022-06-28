Безугла показала, яка техніка знищує ворогів на Донбасі (фото, відео)
Перше відео бойового застосування польської САУ KRAB в Україні
Заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла опублікувала на своїй сторінці у Facebook роботу закордонної техніки, яку отримала Україна.
Безугла зазначила, що «стандарти НАТО вже приступили до дії».
«Перше відео бойового застосування польської САУ KRAB в Україні. Донбас. Знято власноруч з дозволу військових», – написала вона.
Крім того, на фото чиновниці також можна побачити німецьку техніку. Безугла також показала, як виглядають гаубиці Panzerhaubitze 2000 під час пострілу.
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