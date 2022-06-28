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    Політика

    Франція відправить в Україну бронетранспортери

    Франція готується доставити в Україну броньовані машини&nbsp; - Франція відправить в Україну бронетранспортери
    Франція готується доставити в Україну броньовані машини 
    фото з відкритих джерел

    Лекорню також підтвердив відправлення в Україну шести додаткових САУ «Цезар»

    Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що Париж відправить в Україну «значну кількість» бронетранспортерів. Про це він заявив в інтерв'ю BFMTV.

    «Для швидкого пересування в районах під ворожим вогнем арміям потрібна бронетехніка... Тому Франція доставить значну кількість транспортних засобів типу VAB (броньована машина переднього краю. - Ред.), які оснащені зброєю», – сказав міністр.

    Лекорню також підтвердив відправлення в Україну шести додаткових САУ «Цезар» крім дванадцяти, які вже передані ЗСУ.

    Нагадаємо, Франції відреагувала на ультиматуми Кремля щодо завершення війни в Україні. До слова, Туреччина подарує ЗСУ Bayraktar, на які українці збирали гроші.

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    Теги: Туреччина росія окупанти ЗСУ зброя війна Франція Париж Україна окупація #stoprussia
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    Франція відправить в Україну бронетранспортери