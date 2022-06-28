Франція відправить в Україну бронетранспортери

Лекорню також підтвердив відправлення в Україну шести додаткових САУ «Цезар»

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що Париж відправить в Україну «значну кількість» бронетранспортерів. Про це він заявив в інтерв'ю BFMTV.

«Для швидкого пересування в районах під ворожим вогнем арміям потрібна бронетехніка... Тому Франція доставить значну кількість транспортних засобів типу VAB (броньована машина переднього краю. - Ред.), які оснащені зброєю», – сказав міністр.

Лекорню також підтвердив відправлення в Україну шести додаткових САУ «Цезар» крім дванадцяти, які вже передані ЗСУ.

Нагадаємо, Франції відреагувала на ультиматуми Кремля щодо завершення війни в Україні. До слова, Туреччина подарує ЗСУ Bayraktar, на які українці збирали гроші.