Туреччина подарує ЗСУ Bayraktar, на які українці збирали гроші

Україна безкоштовно отримає «Байрактари», на які збирав Притула

Турецька військова компанія Baykar заявила, що не прийме оплату за безпілотники

Турецька компанія Baykar безкоштовно передасть безпілотники «Байрактар», на які збирав волонтер Сергій Притула разом з українцями. Про це повідомила пресслужба компанії.

Компанія Baykar, яка випускає ці безпілотні апарати, повідомили, що знають про те, що українці зібрали потрібну суму для того, щоб придбати декілька безпілотників Bayraktar TB2.

«Бізнесмени та звичайні люди внесли кошти – малі й великі – для досягнення цієї мети протягом кількох днів»,

– йдеться у повідомленні.

У Baykar повідомили, що безкоштовно відправлять три БпЛА на український фронт.

«Ми просимо натомість зібрані кошти спрямувати на допомогу в боротьбі народу України. Ми зворушені цією солідарністю та рішучістю перед обличчям, здавалося б, нездоланних викликів», – додали у пресслужбі Baykar.

Baykar'dan duyuru!

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Announcement from Baykar!

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Оголошення від Baykar! pic.twitter.com/VQxZ5s2jnY — BAYKAR (@BaykarTech) June 27, 2022

Нагадаємо, 22 червня Сергій Притула, оголошуючи про збір коштів на покупку ударних безпілотників «Байрактар», планував зібрати 500 млн грн за тиждень. Але українці з таким азартом взялися жертвувати гроші, що результат перевершив усі очікування.

Українці за три дні перерахували засновнику благодійного фонду Сергія Притули і блогеру Ігорю Лачену 600 млн грн на придбання чотирьох ударних безпілотників «Байрактар» для Збройних сил.

Зазначимо, що кошти на «Байрактари» для Збройних сил України збирають гроші не тільки в Україні. Так, громадяни Литви за 3,5 дні зібрали 5 млн євро на придбання безпілотників.

Компанія Baykar, яка випускає ці безпілотні апарати, заявила, що надасть «Байрактари» безкоштовно, а гроші, зібрані литовцями, попросила передати на гуманітарну допомогу для України.