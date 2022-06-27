  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
  4. Туреччина подарує ЗСУ Bayraktar, на які українці збирали гроші
рус
    Політика

    Туреччина подарує ЗСУ Bayraktar, на які українці збирали гроші

    Україна безкоштовно отримає &laquo;Байрактари&raquo;, на які збирав Притула - Туреччина подарує ЗСУ Bayraktar, на які українці збирали гроші
    Україна безкоштовно отримає «Байрактари», на які збирав Притула
    фото: Baykar/Twitter

    Турецька військова компанія Baykar заявила, що не прийме оплату за безпілотники

    Турецька компанія Baykar безкоштовно передасть безпілотники «Байрактар», на які збирав волонтер Сергій Притула разом з українцями. Про це повідомила пресслужба компанії.

    Компанія Baykar, яка випускає ці безпілотні апарати, повідомили, що знають про те, що українці зібрали потрібну суму для того, щоб придбати декілька безпілотників Bayraktar TB2.

    «Бізнесмени та звичайні люди внесли кошти – малі й великі – для досягнення цієї мети протягом кількох днів»,
    – йдеться у повідомленні.

    У Baykar повідомили, що безкоштовно відправлять три БпЛА на український фронт.

    «Ми просимо натомість зібрані кошти спрямувати на допомогу в боротьбі народу України. Ми зворушені цією солідарністю та рішучістю перед обличчям, здавалося б, нездоланних викликів», – додали у пресслужбі Baykar.

    Нагадаємо, 22 червня Сергій Притула, оголошуючи про збір коштів на покупку ударних безпілотників «Байрактар», планував зібрати 500 млн грн за тиждень. Але українці з таким азартом взялися жертвувати гроші, що результат перевершив усі очікування.

    Українці за три дні перерахували засновнику благодійного фонду Сергія Притули і блогеру Ігорю Лачену 600 млн грн на придбання чотирьох ударних безпілотників «Байрактар» для Збройних сил.

    Зазначимо, що кошти на «Байрактари» для Збройних сил України збирають гроші не тільки в Україні. Так, громадяни Литви за 3,5 дні зібрали 5 млн євро на придбання безпілотників.

    Компанія Baykar, яка випускає ці безпілотні апарати, заявила, що надасть «Байрактари» безкоштовно, а гроші, зібрані литовцями, попросила передати на гуманітарну допомогу для України.

    Читайте також: Де і як турецькі «Байрактари» здобули собі світову славу

    Теги: Туреччина росія окупанти війна гроші українці Україна озброєння Сергій Притула окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Туреччина подарує ЗСУ Bayraktar, на які українці збирали гроші