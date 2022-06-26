Білий дім повідомив, яка зброя потрібна Україні

У бойових діях на сході також важлива сучасна далекобійна артилерія

ЗСУ все ще необхідне постачання радянського озброєння

Україні все ще необхідні поставки радянського озброєння з огляду на те, що в Збройних силах присутня достатня кількість такої техніки, і вона добре знайома українським військовим. Про це заявив координатор стратегічної комунікації Радбезу США Джон Кірбі на пресбрифінгу в Мюнхені.

«У перші тижні війни союзниками був обраний значний і, я думаю, правильний акцент на тому, щоб Україна отримувала системи озброєння, на яких вони були навчені, знали, як їх використовувати, вже мали їх на озброєнні – колишні радянські зразки. В їх постачанні все ще є необхідність», – зазначив Кірбі.

Він також підкреслив, що зараз у бойових діях на сході України також важлива сучасна далекобійна артилерія, яку вже отримують ЗСУ. Для освоєння нових зразків військової техніки частина бойових підрозділів відправляється на навчання в інші країни.

Нагадаємо, раніше Кулеба назвав єдину перевагу Росії у війні з Україною. Зараз Україна потребує реактивних систем залпового вогню та 155-міліметрових артилерійських систем.

Крім того, Україна отримає від Німеччини систему ППО, якої немає навіть у бундесвері.

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