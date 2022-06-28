Бутусов з лінії фронту пояснив, чому західна зброя – це половина справи

«Ми воюємо тільки західними снарядами»

Військова допомога, яку надають Україні західні партнери, дуже допомагає українським захисникам на передовій і сьогодні фактично має вирішальне значення у бойових діях. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив журналіст і військовий експерт Юрій Бутусов.

«У нас зі снарядів давно вже тільки західні поставки, артилерія західна. Україна своїх запасів зброї та свого виробництва боєприпасів не створила. У нас нічого немає, ми воюємо за допомогою наших західних союзників. Це має принципово важливе значення, єдине, що треба розуміти: західні поставки – це техніка, а бій виграють її оператори. Тобто підготовка людей має бути на першому місці», – зазначив Бутусов.

Водночас військовий експерт додав, що попри наявність великої кількості бойової техніки, наданої Заходом, українським захисникам все одно ще багато чого не вистачає.

«Понад 150 стволів калібром 155 мм (артилерія стандарту НАТО – «Главком») вже працює на Донбасі. Це величезна цифра. Але нам досі багато чого бракує», – сказав він.

Нагадаємо, раніше у пентагоні високо оцінили професіоналізм українських військових, які чинять спротив російським окупантам на Донбасі. За словами співробітника Пентагону, прогрес на полі бою, який демонструють ЗСУ з меншими силами, свідчить про їхню майстерність і рішучість.

Зазначимо, що новий пакет військової допомоги Україні на $450 млн, який виділили США 23 червня, містить 18 катерів, чотири системи Himars, десятки тисяч артилерійських снарядів, а також багато іншого озброєння й техніки.

США кажуть, що усі обіцяні реактивні системи залпового вогню Himars будуть в Україні до середини липня.

Як відомо, триває 125-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог продовжує наступ на напрямку Ізюм – Слов’янськ і штурмові дії на південній околиці Лисичанського НПЗ.

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