Наступ ЗСУ на півдні: Кім та Єрмак потролили окупантів

Соцмережі покепкували з місцевих колаборантів

Після низки офіційних повідомлень про початок контрнаступу ЗСУ на півдні України, соцмережі одразу відреагували веселими повідомленням.

Ситуацію із контрнаступом ЗСУ і тим, як мають реагувати колаборанти, вже прокоментували голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, а також мер Мелітополя Іван Федоров.

4 фото На весь екран







Також керівник Офісу Президента Андрій Єрмак написав у Телеграм: «Херсон – це любов. Попереду наш Херсон».

Раніше керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони «Південь» Наталія Гуменюк повідомила, що українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України.

Нагадаємо, українські захисники знищили практично всі великі мости в Херсонській області, залишивши лише пішохідні переходи.

Як повідомлялося, Збройні сили України прогнали бойовиків «ДНР» зі своїх позицій на Херсонщині, а російські десантники, які були їхньою підтримкою, втекли з поля бою.