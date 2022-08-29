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Наступ ЗСУ на півдні: Кім та Єрмак потролили окупантів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Наступ ЗСУ на півдні: Кім та Єрмак потролили окупантів
фото: Генштаб

Соцмережі покепкували з місцевих колаборантів

Після низки офіційних повідомлень про початок контрнаступу ЗСУ на півдні України,  соцмережі одразу відреагували веселими повідомленням.

Ситуацію із контрнаступом ЗСУ і тим, як мають реагувати колаборанти, вже прокоментували голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, а також мер Мелітополя Іван Федоров.

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Також керівник Офісу Президента Андрій Єрмак написав у Телеграм: «Херсон – це любов. Попереду наш Херсон».

Раніше керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони «Південь» Наталія Гуменюк повідомила, що українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України.

Нагадаємо, українські захисники знищили практично всі великі мости в Херсонській області, залишивши лише пішохідні переходи.

Як повідомлялося, Збройні сили України прогнали бойовиків «ДНР» зі своїх позицій на Херсонщині, а російські десантники, які були їхньою підтримкою, втекли з поля бою.

Теги: ЗСУ війна Херсонщина Валерій Залужний

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