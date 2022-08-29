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Наступ ЗСУ на півдні: влада звернулась до українців

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Наступ ЗСУ на півдні: влада звернулась до українців
Влада закликає херсонців триматись подалі від військових об’єктів
фото ілюстративне

Громадян закликають переїхати ближче до безпечних місць та зробити запаси їжі

Жителям Херсонщини, які перебувають на окупованій території, потрібно бути готовим до вжиття заходів щодо власної безпеки та безпеки своїх близьких. Про це написав перший заступник голови місцевої облради Юрій Соболевський в Telegram.

«Знаходьтесь якомога ближче до безпечних місць, зробіть запаси їжі та води, перевірте аптечки першої медичної допомоги. Не підходьте до вікон! Ці дії можуть врятувати вас та ваших близьких», – йдеться в повідомленні.

Якщо поряд з вами знаходяться військові об'єкти орків – по можливості переїдьте до родичів або друзів.

Нагадаємо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Під Херсоном ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів.

До слова, триває 187-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти здійснили кілька безуспішних наступів на Донеччині, на Півдні України основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ.

Читайте також: Наступ ЗСУ на півдні: відомо, як можуть допомогти мешканці Херсона  
Теги: ЗСУ війна Херсонщина

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