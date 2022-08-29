Міноборони РФ підтвердило контрнаступ ЗСУ на півдні України

Прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога

Українські бійці наступають у Херсонській та Миколаївській областях

Контрнаступ українських захисників на півдні країни ведеться щонайменше на трьох напрямках. Про це заявило Міністерство оборони Росії, передають рашистські ЗМІ.

«У понеділок протягом дня за прямою вказівкою (президента України Володимира, – ред.) Зеленського українські війська зробили спробу наступу у Миколаївській та Херсонській областях у трьох напрямках», – йдеться в повідомленні.

Як відомо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Під Херсоном ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів. Крім того, в тимчасово окупованій Новій Каховці оголошено евакуацію.

До слова, триває 187 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Російські окупанти продовжують завдавати авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України. Окупанти намагалися покращити тактичне положення у напрямках Богородичного та Долини, успіху не мали, відійшли.