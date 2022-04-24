Коханка Путіна засвітила обручку: чому це хороший знак для України

Раніше ЗМІ писали, що Кабаєва може з дітьми від Путіна перебувати у Швейцарії

У мережі порівнюють Путіна і Кабаєву з Гітлером і Браун

Російська гімнастка Аліна Кабаєва, яку називають ймовірною коханкою президента Росії Володимира Путіна, днями з'явилася в ефірі пропагандистської програми «Время» й засвітила обручку. Це помітили користувачі мережі.

Кабаєва постала перед публікою в рожевій сукні з георгіївською стрічкою, а позаду неї був символ війни в Україні «Z».

У соцмережах зазначили, що ймовірне весілля Путіна і Кабаєвої – це хороший знак для України. Користувачі згадали історію Єви Браун і Адольфа Гітлера: у 1945 році «фюрер» освідчився своїй коханій. Одружилися вони в бункері, а наступного дня після весілля їх знайшли мертвими.

Відомо, що Путін ретельно приховує своє особисте життя. Його ексдружину Людмилу практично ніхто не бачив, на публіці вона майже не з'являлася. Відомо лише те, що під час їхнього шлюбу у Путіна були коханки й не одна. Серед них – гімнастка Аліна Кабаєва, яка, за даними ЗМІ, народила йому дітей, а під час війни в Україні ховалася за кордоном.

Зазначимо, що раніше у мережі з'явилися фото Кабаєвої, на яких її важко було впізнати. Користувачі зазначили, що вона схожа на Путіна, отже, мабуть, у них спільні й пластичний хірург, і косметолог.

Нагадаємо, що Кабаєва не коментувала тему війни в Україні, однак висловлювалася з приводу усунення російських спортсменів від міжнародних змагань. На її думку, нинішня ситуація схожа на 2014 рік, коли після Олімпіади у Сочі та вітчизняних атлетів відібрали медалі за звинуваченням у допінгу.

Раніше радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко заявляв, що російський президент Володимир Путін сховався в бункері на Уралі.

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