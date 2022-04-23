Чому проти ймовірної коханки Путіна Кабаєвої не запровадили санкції? Фільм-розслідування

Путін та Кабаєва знайомі вже багато років

Кабаєва поки що не коментувала тему війни в Україні

Соратниця російського опозиційного політика Олексія Навального Любов Соболь опублікувала в мережі відео про спортсменку та голову «Національної Медіа Групи» Аліну Кабаєву, яку називають коханкою диктатора-президента РФ Володимира Путіна.

«Безліч персональних санкцій щодо Росії було прийнято за останні два місяці: проти відомих пропагандистів, злодійкуватих єдиноросів та військових злочинців із депутатськими посвідченнями. Але декого явно обділили увагою», – йдеться в коментарі до відео.

Нагадаємо, що Кабаєва не коментувала тему війни в Україні, однак висловлювалася з приводу усунення російських спортсменів від міжнародних змагань. На її думку, нинішня ситуація схожа на 2014 рік, коли після Олімпіади у Сочі у російських атлетів відібрали медалі за звинуваченням у допінгу.