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    Чому проти ймовірної коханки Путіна Кабаєвої не запровадили санкції? Фільм-розслідування

    Путін та Кабаєва знайомі вже багато років - Чому проти ймовірної коханки Путіна Кабаєвої не запровадили санкції? Фільм-розслідування
    Путін та Кабаєва знайомі вже багато років

    Кабаєва поки що не коментувала тему війни в Україні

    Соратниця російського опозиційного політика Олексія Навального Любов Соболь опублікувала в мережі відео про спортсменку та голову «Національної Медіа Групи» Аліну Кабаєву, яку називають коханкою диктатора-президента РФ Володимира Путіна.

    «Безліч персональних санкцій щодо Росії було прийнято за останні два місяці: проти відомих пропагандистів, злодійкуватих єдиноросів та військових злочинців із депутатськими посвідченнями. Але декого явно обділили увагою», – йдеться в коментарі до відео.

    Нагадаємо, що Кабаєва не коментувала тему війни в Україні, однак висловлювалася з приводу усунення російських спортсменів від міжнародних змагань. На її думку, нинішня ситуація схожа на 2014 рік, коли після Олімпіади у Сочі у російських атлетів відібрали медалі за звинуваченням у допінгу.

    Теги: росія окупанти війна путін Україна окупація #stoprussia
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    Чому проти ймовірної коханки Путіна Кабаєвої не запровадили санкції? Фільм-розслідування