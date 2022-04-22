  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Подругу Путіна не впізнати: Кабаєва «засвітилася» у Москві (фото)

    Кабаєва організовує в Росії черговий іменний фестиваль з художньої гімнастики - Подругу Путіна не впізнати: Кабаєва «засвітилася» у Москві (фото)
    Кабаєва організовує в Росії черговий іменний фестиваль з художньої гімнастики
    фото: Instagram Катерини Сиротіної

    Раніше, за повідомленнями преси, Кабаєва жила з дітьми від Путіна у Швейцарії

    Спортсменка Аліна Кабаєва, яку називають коханкою диктатора-президента РФ Володимира Путіна, з початком війни, за повідомленнями ЗМІ, оселилася разом з дітьми від нього у Швейцарії.

    Щойно ця інформація потрапила до преси, на всесвітньому сайті петицій change.org з'явилася петиція під гаслом «З'єднайте «Єву Браун» із її «фюрером». Автори заявили, що Аліна Кабаєва є фавориткою диктатора і, отже, має бути поруч із ним у бункері. І якщо Кабаєва підтримує війну в Україні, її потрібно негайно депортувати зі Швейцарії.

    І ось тепер Кабаєва – у Москві. Знімками з ексзіркою спорту поділилися в Instagram вже кілька спортсменів, зокрема тренер Катерина Сиротіна. Судячи з міток до посту, Кабаєва організовує в Росії черговий іменний фестиваль з художньої гімнастики. Користувачі мережі зазначають, що обличчя Кабаєвої дуже змінилося.

    «Напевно, у них спільні й пластичний хірург, і косметолог», – іронізують у мережі.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Ekaterina Sirotina (@ekaterina_sirotina_official)

    Нагадаємо, що Кабаєва не коментувала тему війни в Україні, однак висловлювалася з приводу усунення російських спортсменів від міжнародних змагань. На її думку, нинішня ситуація схожа на 2014 рік, коли після Олімпіади у Сочі та вітчизняних атлетів відібрали медалі за звинуваченням у допінгу.

    Раніше радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко заявляв, що російський президент Володимир Путін сховався в бункері на Уралі.

    Теги: росія окупанти війна путін Україна петиція окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Подругу Путіна не впізнати: Кабаєва «засвітилася» у Москві (фото)