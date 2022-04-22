Подругу Путіна не впізнати: Кабаєва «засвітилася» у Москві (фото)

Раніше, за повідомленнями преси, Кабаєва жила з дітьми від Путіна у Швейцарії

Спортсменка Аліна Кабаєва, яку називають коханкою диктатора-президента РФ Володимира Путіна, з початком війни, за повідомленнями ЗМІ, оселилася разом з дітьми від нього у Швейцарії.

Щойно ця інформація потрапила до преси, на всесвітньому сайті петицій change.org з'явилася петиція під гаслом «З'єднайте «Єву Браун» із її «фюрером». Автори заявили, що Аліна Кабаєва є фавориткою диктатора і, отже, має бути поруч із ним у бункері. І якщо Кабаєва підтримує війну в Україні, її потрібно негайно депортувати зі Швейцарії.

І ось тепер Кабаєва – у Москві. Знімками з ексзіркою спорту поділилися в Instagram вже кілька спортсменів, зокрема тренер Катерина Сиротіна. Судячи з міток до посту, Кабаєва організовує в Росії черговий іменний фестиваль з художньої гімнастики. Користувачі мережі зазначають, що обличчя Кабаєвої дуже змінилося.

«Напевно, у них спільні й пластичний хірург, і косметолог», – іронізують у мережі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ekaterina Sirotina (@ekaterina_sirotina_official)

Нагадаємо, що Кабаєва не коментувала тему війни в Україні, однак висловлювалася з приводу усунення російських спортсменів від міжнародних змагань. На її думку, нинішня ситуація схожа на 2014 рік, коли після Олімпіади у Сочі та вітчизняних атлетів відібрали медалі за звинуваченням у допінгу.

Раніше радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко заявляв, що російський президент Володимир Путін сховався в бункері на Уралі.