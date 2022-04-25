У Путіна шестеро дітей? The Wall Street Journal вперше розповіла про таємне життя диктатора

США підготували пакет санкцій проти Аліни Кабаєвої, однак поки що відклали його введення в дію

У Путіна, можливо, вже шестеро дітей. Трьох народила йому Аліна Кабаєва – її відмовилися включити до списку санкцій через побоювання посилити агресивність голови РФ. Про таємне життя кремлівського диктатора Володимира Путіна вперше докладно розповіла солідне американське видання The Wall Street Journal.

Влада США підозрює Кабаєву в тому, що вона відіграє значну роль у приховуванні путінського багатства поза Росією – у цьому випадку у Швейцарії. Кабаєва вже була в проєкті списку санкцій, але в останній момент перед його оголошенням гімнастку «помилували».

Американські чиновники кажуть, що Кабаєва надто близька до Путіна, і її покарання може посилити тертя з РФ, ускладнити мирні переговори та викликати сказ у господаря Кремля. Але до наступного списку гімнастка може потрапити.

Сьогодні ж сама Кабаєва з'явилася в розкішній сукні за 140 000 рублів у ВТБ-арені на фестивалі художньої гімнастики «Аліна», що проходив на тлі літери Z. Журналісти помітили на її безіменному пальці обручку. Кільце вона носить як мінімум у 2011 році, з'ясували «Відкриті медіа» у своєму розслідуванні про активи Кабаєвої, що перевищили 1 млрд. рублів.

Чутки про одруження Путіна на Кабаєвій з'явилися в 2008 році. Коментуючи їх, Путін сказав, що йому подобаються «успішні та красиві дівчата» і не стверджував, що вірний дружині. Тоді ж з'явилися чутки, що він вінчався з Кабаєвою, не будучи вінчаним із Людмилою Олександрівною, матір'ю двох його (старших) дочок.

Про розлучення з Людмилою Путін оголосив у 2013 році, повернувшись до Кремля на третій термін. У 2014-му Кабаєва несподівано для непосвячених стала головою ради директорів «Національної медіа групи» (власника акцій «Першого каналу», «П'ятого каналу», «Рен ТВ» та інших великих медіа) – цю посаду їй поступився сином співвласника компанії Юрія Ковальчука.

А у 2015-му у Путіна та Кабаєвої у Швейцарії народилася дитина, пише WSJ, посилаючись на європейських та американських чиновників. Пологи проходили в одному з найдорожчих у світі пологових будинків – Сант'Анна – на березі озера Лугано. За даними швейцарських ЗМІ, народилася дівчинка. Приблизно водночас Путін зник із публічної сфери на вісім днів і скасував закордонні візити. Пєсков спростовував чутки про народження у президента дитини.

Після цього Кабаєва стала довго жити у Швейцарії, стверджує WSJ, у розкішній резиденції у Лугано. 2019 року Кабаєва знову ощасливила Путіна, народивши йому близнюків, кажуть американські чиновники.

За даними журналіста Сергія Канєва, 7 травня 2019 року Кабаєва народила двох хлопчиків у Центрі акушерства імені Кулакова. Співробітники ФСТ тоді вигнали з пологового відділення половину медперсоналу. Пологи приймав відомий італійський лікар, йому допомагала акушер-гінеколог Лейла Адамян. Через два тижні після пологів Путін нагородив її орденом «За заслуги перед Батьківщиною ІІ ступеня».

Ще одну таємну дитину президента у листопаді 2020-го знайшов «Проект». За даними видання, наприкінці 1990-х у Путіна була коханка — Світлана Кривоногих, вона отримала від друзів Путіна розкішні подарунки та стала акціонером їхнього банку «Росія». Журналісти знайшли і її дочку, яка народилася у 2003 році та «феноменально схожу» на Путіна (з ймовірністю 75%). Пізніше з'ясувалося, що вона живе в Пітері під псевдонімом Луїза Розова – на хвилі інтересу Розова стала виступати як діджей на елітних вечірках.

Нагадаємо, що Кабаєва не коментувала тему війни в Україні, однак висловлювалася з приводу усунення російських спортсменів від міжнародних змагань. На її думку, нинішня ситуація схожа на 2014 рік, коли після Олімпіади у Сочі у російських атлетів відібрали медалі за звинуваченням у допінгу.