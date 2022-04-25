Коханка Путіна у брендовій сукні розповіла про користь санкцій для РФ (відео)

Аліна Кабаєва намагалася переконати й без того зазомбованих росіян, що санкції проти РФ – це чудово

Поки росіяни репетують у мережі через санкції Заходу й відхід з російського ринку низки брендів одягу, гімнастка Аліна Кабаєва, яку називають ймовірною коханкою президента РФ Володимира Путіна, походжає у брендовому вбранні. Днями вона засвітилася на телебаченні у сукні із нової колекції Alessandra Rich вартістю майже 2 тисячі доларів.

Кабаєва на ТБ у звичній для російської влади манері почала розповідати, що санкції проти РФ лише на користь країні, зокрема вітчизняному спорту. На сукню коханка Путіна прикріпила георгіївську стрічку, а позаду неї був символ війни в Україні «Z».

Під час прямого ефіру гімнастка засвітила й обручку. У мережі зазначили, що для України – це хороший знак. Користувачі згадали історію Єви Браун і Адольфа Гітлера: у 1945 році «фюрер» освідчився своїй коханій. Одружилися вони в бункері, а наступного дня після весілля їх знайшли мертвими.

Зазначимо, що раніше у мережі з'явилися фото Кабаєвої, на яких її важко було впізнати. Користувачі наголосили, що вона схожа на Путіна, отже, мабуть, у них спільні й пластичний хірург, і косметолог.

Нагадаємо, що Кабаєва не коментувала тему війни в Україні, однак висловлювалася з приводу усунення російських спортсменів від міжнародних змагань. На її думку, нинішня ситуація схожа на 2014 рік, коли після Олімпіади у Сочі та вітчизняних атлетів відібрали медалі за звинуваченням у допінгу.

Раніше радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко заявляв, що російський президент Володимир Путін сховався в бункері на Уралі.

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