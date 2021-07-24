Працювати й працювати: мовознавець розповів, як президент Зеленський вчив українську мову

Зараз рівень володіння українською від президента Авраменко називає «далеким від ідеалу»

Президент Володимир Зеленський вдосконалював свої знання з української мови разом з відомим вітчизняним мовознавцем та вчителем Олександром Авраменком. Про це сам Авраменко розповів в інтерв'ю виданню «Обозреватель».

«Де тільки не займалися! І в аеропорту в Борисполі, і в Межигір’ї… У нього – свої гастролі, поїздки, у мене – свої. Найчастіше це було в офісі «Кварталу-95» на Лук’янівці. Два роки він навчався, проте не систематично. П’ять-сім занять – і три місяці або навіть півроку перерва. Потім знову три-чотири – і знов пауза. А для результату потрібна система. Я говорив йому: якщо прочитати книжку, як накачати м’язи, вони не виростуть, треба йти тренуватися – тоді щось буде. Так само і з мовою: треба систематично говорити нею», – каже Авраменко.

Навчання проходило як неформальне спілкування. Зеленський, каже мовознавець, про майбутнє президентство не говорив – лише казав про плани знімати кіно українською.

Зізнається: Зеленському-учню було важко.

«Взагалі, дорослих (а надто публічних людей, у яких життя розписано по хвилинах на рік уперед) дуже важко навчати. Зеленський має здібності до мов, у нього гарна акторська пам’ять і бажання є. Гальмувало те, що ані в його сім’ї, ані в оточенні ніхто українською не говорив. В офісі були люди, які знали мову, та коли ти один українськомовний, а решта 40 спілкуються російською, складно бути білою вороною», – пояснює експерт.

Нинішню українську мову президента Авраменко називає «далекою від ідеалу»: «М’які шиплячі, оце «шшьо» замість «що», росіянізми, кострубаті граматичні форми… Працювати й працювати. Але його життя змусило на українську перейти, необхідність виголошувати промови державною мовою, спілкуватися зі ЗМІ. І говорить він дедалі краще: мовні м’язи тренуються».

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що на сьогодні питання мови в Україні не слід відразу піднімати в парламенті. А українська мова повністю захищена державою.

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