Не очікую прямої участі США в переговорах щодо Донбасу – Джордж Кент

Американські посадовці навряд чи братимуть участь у Нормандському форматі чи Мінських зустрічах

Заступник помічника державного секретаря у Бюро з європейських та євразійських справ Джордж Кент, який виконує обов'язки посла США в Україні під час відпустки тимчасово повіреної Крістін Квін, не сподівається на участь американських посадовців під час можливих переговорів щодо ситуації на Сході країни. Про це дипломат розповів в інтерв'ю «Суспільному».

«На цей момент я не очікую участі американських посадовців у Мінському процесі напряму. Я також не очікую приєднання американських посадовців до Нормандських зустрічей напряму», – заявив Кент.

Утім, за його словами, дискусії щодо цього питання ще тривають. Вони інтенсивно продовжаться й під час анонсованого раніше візиту українського президента Володимира Зеленського до Вашингтону на запрошення Джо Байдена, який запланований на 30 серпня.

Дипломатичний представник зазначив, що на даний момент прогресу у переговорах щодо Донбасу немає, адже росіяни, на його думку, не ставляться до своїх зобов'язань серйозно.

Кент нагадав, що Мінські угоди мали бути виконані до 31 грудня 2015 року, але вже минуло 6 років, але РФ досі ігнорує свої зобов'язання, додавши, що американська сторона після того провела кілька раундів інтенсивної роботи з росіянами, але у Москві серйозно до цього не поставилися.

«Тож це виклик не лише для України, а і для західних партнерів», – резюмував Кент.

Нагадаємо, минулого місяця президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Як розповів представник Білого дому на брифінгу у Вашингтоні, Байден сказав Зеленському, що він «твердо відстоюватиме суверенітет України».

Під час розмови Байден запросив українського президента у Білий дім.

Прессекретар президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров заявив, що зараз усі узгодження щодо візиту глави держави в США знаходяться на фінальній стадії.