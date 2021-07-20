Держдеп: Байден зустрінеться із Зеленським у серпні

Зустріч президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена має відбутись цього літа

Зустріч президентів України та США відбудеться, коли Байден знайде час у розкладі

Стало відомо, коли відбудеться зустріч президентів України та США Володимира Зеленського та Джо Байдена. Вони зустрінуться у серпні. Про це повідомив повірений у справах США, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джорж Кент в інтерв'ю виданню «Радіо Свобода».

«Коли президент Байден та президент Зеленський спілкувалися вдруге, президент Байден запропонував, щоб зустріч була в липні або пізніше влітку. Тобто зустріч буде, трохи пізніше. Не в липні, а, думаю, в серпні», – зазначив він.

На запитання, чи є наразі які-небудь перепони для зустрічі Зеленського та Байдена, Кент заперечив і додав, що «зараз питання лише в тому, щоб знайти час у розкладі президента Байдена».

«Як я казав, зустріч буде влітку. Але не зараз», – зазначив Джордж Кент.

Раніше стало відомо, що візит Зеленського до США у липні не відбудеться. Вашингтон пропонує Києву провести цей візит в кінці серпня (але до Дня Незалежності України), що викликає крайнє незадоволення української сторони.

Нагадаємо, 16 липня, прессекретар президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров заявив, що зараз всі узгодження щодо візиту глави держави в США знаходяться на фінальній стадії. Найближчим часом будуть озвучені дата та програма візиту, запевняє речник президента України.

Як повідомлялося, ввечері 7 червня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Як розповів представник Білого дому на брифінгу у Вашингтоні, Байден сказав Зеленському, що він «твердо відстоюватиме суверенітет України».

Також під час розмови Байден запросив українського президента у Білий дім. Ймовірний візит Зеленського до адміністрації Байдена відбудеться уже цього літа.

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