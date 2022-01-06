Білорусь висилає польського консула

Працівника амбасади звинувачують у нібито допомозі поляку уникнути відповідальності за злочин

Білорусь 5 січня оголосила про видворення польського консула в Бресті. Його звинувачують у нібито допомозі поляку уникнути відповідальності за злочин на території Білорусі. Про це повідомляє RMF24.

Білоруська сторона заявила, що дипломат допомагав чоловіку, який скоїв дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої загинули дві людини. Дипломат нібито купив цьому чоловіку квитки на потяг та домовився з білорусами, щоб його пропустили через кордон. Однак чоловіка все ж затримали білоруські прикордонники.

У польському Міністерстві закордонних справ заявили, що наразі розбираються в цій ситуації.

«МЗС підтверджує той факт, що повірений у справах був викликаний у справі видворення польського консула. Наразі робляться кроки для перевірки наданої інформації та прояснення ситуації», – йдеться в заяві міністерства.

Нагадаємо, раніше посол Франції поїхав із Білорусі на вимогу Мінська.

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