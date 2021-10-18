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    Посол Франції поїхав із Білорусі на вимогу Мінська

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    Лукашенко помстився французькому амбасадору? - Посол Франції поїхав із Білорусі на вимогу Мінська
    Лукашенко помстився французькому амбасадору?
    Фото: by.ambafrance.org

    Ніколя де Буйан де Лакост покинув країну через Лукашенка

    У неділю, 17 жовтня, посол Франції в Білорусі Ніколя де Лакост покинув країну. Раніше Міністерство закордонних справ Білорусі попросило покинути посла країну до 18 жовтня. Про це повідомляє AFP.

    «Посол Франції в Білорусі Ніколя де Буйан де Лакост покинув країну після того, як Мінськ попросив його зробити це до понеділка. Білоруський МЗС попросив, щоб посол поїхав до 18 жовтня», – заявив представник посольства.

    При цьому він додав, що де Лакост вже попрощався зі співробітниками посольства в Мінську.

    За даними білоруських ЗМІ, Ніколя де Лакост був змушений покинути Мінськ, оскільки він відмовився вручати вірчі грамоти Олександру Лукашенку.

    Французький посол минулого року передав главі МЗС Білорусі Володимиру Макею копії вірчих грамот і нібито ухилявся від контактів з Лукашенком.

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    Теги: МЗС Білорусь ЗМІ Франція посол
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    Посол Франції поїхав із Білорусі на вимогу Мінська