Прикордонники показали, як готуються захищати українські землі від мігрантів (фото, відео)

Для забезпечення безперебійного виробництва за рахунок резервного фонду держбюджету закуплено майже 300 тонн сировини

У розгорнутому виробництві встановлено три лінії, які дають змогу виробляти дротяні загородження типу «Єгоза» та сітку рабицю

Державна прикордонна служба України виготовила на власних потужностях майже 2000 бухт колючого дроту для встановлення на кордоні з Білоруссю. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко відвідав у Черкаській області цех з виробництва дротяних загороджень, розгорнутий в Головному центрі підготовки особового складу ДПСУ.

«На сьогодні в розгорнутому виробництві встановлено три лінії, які дають змогу виробляти дротяні загородження типу «Єгоза» та сітку рабицю. Також створено необхідний штат групи забезпечення, який працює позмінно», – розповів голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, який відвідав у Черкаській області цех з виробництва дротяних загороджень.

Він наголосив, що прикордонники потребують належного облаштування кордону, враховуючи сучасні виклики та загрози, а також особливості ділянок.

«Серед усіх елементів інженерного облаштування завжди присутнє загородження з колючого дроту. Загальна потреба Держприкордонслужби в таких загородженнях досить велика, тому ми почали виробляти їх самостійно», – зауважив Дейнеко.

Голова ДПСУ зауважив, що від початку запуску ліній прикордонники вже самостійно виготовили майже 2000 бухт колючого дроту, які направлені для встановлення на кордоні з Республікою Білорусь.

«Така робота є вкрай актуальною. Враховуючи необхідність швидкого і ефективного облаштування кордону, ці загородження – один з елементів організації завдань згідно з відомчим планом інженерного облаштування. На сьогодні вони вже використовуються на напрямках, що потребують першочергового облаштування», – сказав керівник ДПСУ.

Для забезпечення безперебійного виробництва за рахунок резервного фонду Державного бюджету закуплено майже 300 тонн сировини, ще понад 200 тонн сировини прикордонники отримали від низки організацій.

До слова, польський уряд планує виділити сотні мільйонів доларів на будівництво міцної стіни на кордоні із Білоруссю.

Як повідомлялося, Польща допускає будівництво стіни на кордоні з Україною. Польський уряд боїться агресії Росії.