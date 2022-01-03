Польських прикордонників знову закидали камінням з боку Білорусі

На територію Польщі з білоруської сторони намагалися потрапити четверо людей

Сталася силова спроба перетину кордону Польщі з боку Білорусі. Про це повідомили польські прикордонники, інформує RMF4.

На територію Республіки Польща з білоруської сторони намагалися потрапити четверо людей.

«У той час, однак, дві людини в цивільному – але в кепках з маркуванням, що нагадували маркування білоруських служб, – ножицями розрізали огорожу. Тоді в польські патрулі почали кидати каміння та гілки», – розповіла речниця прикордонної служби Анна Міхальська.

За її словами, чотирьох чоловіків після перетину кордону затримали. Жоден з них не клопотав про міжнародну допомогу, їх супроводили назад до лінії кордону.

Пізніше того ж дня польські прикордонники помітили білоруських солдатів, які перерізали огорожу, а неподалік була група мігрантів, що пішли геть, коли побачили польський патруль.

Як повідомлялося, у перший день 2022 року 28 мігрантів із Близького Сходу за допомогою білоруських спецслужб намагалися нелегально перетнути польський кордон.

Раніше мігранти із камінням форсували польський кордон з боку Білорусі. Прорватися за рубіж намагалася група з 36 осіб.

Також нещодавно на білорусько-польському кордоні мігранти поранили двох прикордонників.

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