Лукашенко прибирає з конституції Білорусі без’ядерний та нейтральний статус

Нова редакція Конституції обмежує максимальний час перебування президента на посаді двома термінами, проте містить норму, яка дозволяє припустити «обнуління» попередніх термінів Лукашенка

Конституційний референдум у Білорусі заплановано на лютий 2022 року, однак його конкретна дата поки не оголошена

З конституції Білорусі можуть зникнуть рядки про без’ядерний та нейтральний статус держави. Про це стало відомо з проєкту конституційних змін, який оприлюднений на сайті державного інформаційного агентства БелТА .

Вказані зміни стосуються статті 18 конституції Білорусі. Із діючої редакції пропонується прибрати фразу: «Республіка Білорусь має на меті зробити свою територію без'ядерною зоною, а державу – нейтральною».

Натомість там пропонується додати іншу фразу: «Республіка Білорусь виключає військову агресію зі своєї території щодо інших держав».

Нагадаємо, конституційний референдум заплановано на лютий 2022 року, однак його конкретна дата поки не оголошена. В свою чергу, проєкт змін до конституції було оприлюднено лише 27 грудня.

Як і прогнозувалося, у новій редакції пропонують зменшити повноваження президента. Також офіційно прописують права органу, що раніше мав декларативний статус - Всебілоруських народних зборів, надаючи йому ширші повноваження, ніж парламенту.

Попри очікування, у прикінцевих положеннях немає згадки про дострокові вибори президента. Парламентські вибори мають пройти у визначений чинним законодавством час.

Нова редакція Конституції обмежує максимальний час перебування президента на посаді двома термінами, проте містить норму, яка дозволяє припустити «обнуління» попередніх термінів Лукашенка.

Проте якщо Лукашенко зважиться на «транзит влади», нова редакція Конституції передбачає для нього пожиттєвий статус делегата Всебілоруських народних зборів, а також гарантує недоторканність, забороняючи притягнення його до відповідальності за дії, вчинені на президентській посаді.

Про можливість появи на території Білорусі ядерної зброї нещодавно заявляв міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей. «Ми розглядаємо можливість розміщення на території Білорусі ядерного озброєння – це одна з можливих відповідей на майбутні можливі дії з боку Північноатлантичного альянсу на території Польщі», – сказав він.

Раніше повідомлялося, що невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко очікує, що у новому союзі із Росією врахують усі помилки ЄС, а також залишать усе позитивне із Радянського Союзу.

Як відомо, нещодавно Олександр Лукашенко розповів про своє бачення білорусько-російської інтеграції, можливість розміщення в Білорусі ядерної зброї з РФ, а також приналежності Криму.

Раніше Лукашенко заявив, що всіма силами намагатиметься зробити Україну «нашою», від додав, що з РФ у найтіснішій зв’язці юридично, економічно і політично.

Зазначимо, що Лукашенко вважає себе «рідним братом» президента РФ Володимира Путіна за світоглядом. Він підкреслив, що саме останнім часом мав змогу переконатися «в дуже гарних стосунках» з Путіним.

Нагадаємо, що Лукашенко також наголосив, що у разі збройного конфлікту з Заходом і Україною Білорусь підтримає Росію.