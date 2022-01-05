Латвія заявила, що ЄС і НАТО слід готуватися до вторгнення РФ в Україну

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс планує підняти питання вторгнення Росії в Україну на позачерговій зустрічі глав МЗС НАТО 7 січня

Може бути як повномасштабна війна, так і дрібніші операції

ЄС і НАТО мають активніше готуватися до можливого вторгнення РФ в Україну, вважає міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс. Це, за його словами, може бути як повномасштабна війна, так і дрібніші операції. Про це Рінкевичс заявив в ефірі латвійського телебачення.

Міністр наголосив, що планує звернути увагу на необхідність активнішої підготовки до загрози, зокрема, можливих подальших гібридних дій Росії проти України.

«Ми зараз обговорюємо дуже жорсткі сценарії – повномасштабне вторгнення в Україну, повномасштабні санкції економічного реагування. Але необхідно враховувати, що можливі й інші сценарії – дрібніші операції, різні елементи гібридної війни, і я думаю, що як НАТО, так і ЄС мають працювати у цьому напрямі», – зазначив Рінкевичс.

За словами міністра, відповідне питання він планує підняти на позачерговій зустрічі глав МЗС НАТО 7 січня і на запланованих цього місяця зустрічах міністрів закордонних справ та оборони ЄС.

Нагадаємо, Північноатлантичний альянс скликає засідання Комісії Україна-НАТО за два дні до того, як НАТО проведе переговори з Росією щодо України та безпеки в Європі.

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден підтримав пропозицію України провести найближчими днями засідання Комісії Україна–НАТО.

Напередодні Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонні переговори з групою «Бухарестської дев'ятки», що представляє східний фланг НАТО. Зокрема, сторони обговорили розташування російських військових на кордоні з Україною. Відзначимо, що в «Бухарестську дев'ятку» входять Болгарія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Словаччина, Румунія, Чехія та Естонія.

Міноборони Естонії визнає, що Росія загрожує безпеці Європи.

Як відомо, 20 грудня Росія пригрозила НАТО війною. До слова, сенатор США звинуватив Росію у намаганні створити «привід для війни».

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