Білорусь звинувачує Україну у підготовці удару. МЗС заявило про інсинуації

Ніколенко: «Не виключаємо, що вручення дипломатичної ноти може бути частиною плану РФ»

Міністерство закордонних справ Білорусі вручило дипломатичну ноту послу України в Мінську Ігорю Кизимі. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

«Ввечері 8 жовтня до МЗС Білорусі було запрошено посла України в Мінську Ігоря Кизима, якому була вручена дипломатична нота. В ноті білоруська сторона стверджує, що Україна нібито планує нанесення удару по території Білорусі», – зазначив Ніколенко.

Речник МЗС заявив, що ця інформація не відповідає дійсності. «Ми категорично відкидаємо чергові інсинуації білоруського режиму. Не виключаємо, що вручення дипломатичної ноти може бути частиною плану Російської Федерації із здійснення провокації та подальшого звинувачення України. Закликаємо білоруський народ не піддаватися на провокації.

Україна ніколи не зазіхала на чужі території. Ми чітко дотримуємося основоположних норм і принципів міжнародного права та Статуту ООН», – повідомив Ніколенко.

Речник МЗС також зазначив, що влада в Білорусі має перестати виконувати забаганки Кремля та негайно припинити надавати підтримку Росії в здійсненні її агресії проти України.

Нагадаємо, Білорусь продовжила військові навчання поблизу кордону з Україною. ТАкож повідомлялося, що Росія привезла в Білорусь іранські дрони-камікадзе, якими може атакувати західні регіони України.