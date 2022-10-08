Білорусь продовжила військові навчання поблизу кордону з Україною

Армія Білорусі не готова до масштабних наступальних операцій

Навчання в Білорусі продовжено до 15 жовтня

Збройні сили Білорусі знову продовжили навчання на полігонах країни. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн» в Telegram.

«Навчання збройних сил Руспубліки Білорусь продовжено як мінімум до 15 жовтня», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що 9 серпня стане вихідним днем для всіх полігонів, а для деяких полігонів вихідним також стане 8 серпня.

Загалом, навчання на білоруських полігонах продовжили так:

227 загальновійськовий полігон «Борисівський» (Борисівський район) до 15 жовтня;

полігон «Гозький» 6 омбр. (Гродненський район) до 14 жовтня;

полігон «Брестський» 38 одшбр. (Брестський район) до 15 жовтня;

полігон «Осиповичський» 51 абр. (Осиповичський район) до 14 жовтня;

212-й авіаційний полігон «Німан» (Новогрудський район) до 14 жовтня;

230 загальновійськовий полігон «Обуз-Ліснівський» (Барановичський район) 14 жовтня;

174 навчальний полігон ВПС та військ ППО «Доманово» (Івацевичський район) до 14 жовтня;

полігон «Лепельський» 19 омбр. (Лепельський район) до 15 жовтня.

«Білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій, але вона, як і раніше, не готова до масштабних наступальних операцій через відсутність реального бойового досвіду», – зазначили в групі.

Нагадаємо, 12 липня Лукашенко заявив, що країни НАТО нібито готуються до війни проти Росії. І основні напрямки «нападу НАТО» пролягатимуть через Білорусь та Україну.

Також Білорусь передала під повний контроль Росії військовий аеродром «Зябрівка» неподалік Гомеля. За словами представника Генштабу, на території аеродрому уже перебувають ракетний дивізіон оперативно-тактичного комплексу «Іскандер-М» та дивізіон С-400 «Тріумф» Збройних сил РФ.

Нещодавно Збройні сили України звернулися до вояків Білорусі із закликом не вступати у війну на боці російських окупантів.