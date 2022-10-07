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Росія доставила в Білорусь дрони-камікадзе

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія доставила в Білорусь дрони-камікадзе
фото ілюстративне

Іранські безпілотники доставлені на білоруський аеродром «Лунінець»

Росія привезла в Білорусь іранські дрони-камікадзе, якими може атакувати західні регіони України. Про це повідомили у Регіональному управлінні Сил територіальної оборони «Захід».

За даними джерел, іранські безпілотники доставлені на аеродром «Лунінець». Мова йде про, щонайменше, 20 дронів-камікадзе «Шахід-136» та пункти управління до них.

«Відзначимо, що від Лунінця до кордону з Рівненщиною всього 55 кілометрів. Не виключено, що вже найближчим часом іранські дрони атакуватимуть західні, або центральні регіони України. Тому закликаємо за жодних обставин не ігнорувати сигнали повітряної тривоги», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, триває двісті двадцять шоста доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирних жителів, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

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Теги: ворог війна Білорусь аеродром

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