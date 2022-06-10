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    Політика

    Біля офісу Пушиліна у Донецьку прогримів вибух

    Центр окупованого Донецька сколихнув потужний вибух - Біля офісу Пушиліна у Донецьку прогримів вибух
    Центр окупованого Донецька сколихнув потужний вибух
    фото: скріншот із відео

    Вибух у Донецьку прогримів на тлі зміни влади у «ДНР»

    У центрі окупованого Росією Донецька стався вибух. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

    За словами представника мерії Маріуполя, вибух прогримів поблизу офісу голови окупаційної адміністрації Донеччини Дениса Пушиліна.

    «В Донецьку пролунав вибух біля офісу голови окупаційної адміністрації Донецької області Пушиліна. Подробиць поки нема, але…. Три дні триває заміна керівництва окупантів з місцевих колаборантів на росіян. І тут вибух біля офісу Пушиліна. Співпадіння? Не думаю. Варто згадати як закінчили всі ці паши губарєви, захарченкі і гіві з моторолами. То, колаборанти. Здавайтесь поки не пізно. Хоча б залишитесь живими», - зазначив Андрющенко.

    Водночас у мережі з’явилася низка відео із місця вибуху у центрі Донецька.

    Нагадаємо, 8 червня у тимчасово окупованому Донецьку бойовик та лідер «ДНР» Денис Пушилін звільнив голову так званого «уряду» Олександра Ананченка, чим і розпустив весь «уряд».

    Читайте також: Утилізація колаборантів. Що означають нові призначення на окупованому Донбасі
    Теги: росія окупанти «ДНР» війна Україна Денис Пушилін окупація #stoprussia
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    Біля офісу Пушиліна у Донецьку прогримів вибух