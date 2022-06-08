Болгарське ЗМІ назвало «ДНР» та «ЛНР» окремими державами

Один із провідних болгарських інтернет-ресурсів визнав окуповані Росією території Донбасу, які країна-агресора називає «ДНР» та «ЛНР», незалежними державами

Перший сайтом новин Болгарії у своїй новині виокремив з території України окуповані райони Донбасу

Болгарське інтернет-ЗМІ News.bg, яке є частиною європейського медіахолдингу Web Media Group, у своїй новині про «гуманітарну допомогу» Росії окупованим нею ж регіонам України визнало «ДНР» та «ЛНР» окремим державами.

У тексті новини «Росія привезла до України 642 тонни гуманітарної допомоги» редактори порталу вказали, що «вісім гуманітарних акцій за участю Росії відбулися сьогодні в південних областях України, а також у ДНР та ЛНР».

Жодних уточнень про те, що так звані ДНР та ЛНР є окупованими Росією територіями українських Донецької та Луганської областей, новина не містить. Автори надалі лише розшифрували ці абревіатури, назвавши окуповані райони двох українських регіонів – «Донецькою та Луганською народними республіками».

На Facebook-сторінці News.bg (де вказано, що цей ресурс є «першим сайтом новин у Болгарії») можливість коментувати пост із цією новиною обмежений – на відміну від інших новин, які не стосуються війни в Україні.

Українські журналісти звернулися до вітчизняного Міністерства закордонних справ та українського посольства у Софії із проханням розібратися із порушенням міжнародного права болгарським інтернет-ресурсом.

Нагадаємо, що президент Болгарії Румен Радєв перед своїми перевиборами (відбулися у листопаді минулого року) заявив, що Крим є частиною Росії.

Пізніше він виправився, пояснивши, що Крим – це українська територія, яка де-факто перебуває під контролем Росії.