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    Політика

    Болгарське ЗМІ назвало «ДНР» та «ЛНР» окремими державами

    Один із провідних болгарських інтернет-ресурсів визнав окуповані Росією території Донбасу, які країна-агресора називає &laquo;ДНР&raquo; та &laquo;ЛНР&raquo;, незалежними державами - Болгарське ЗМІ назвало «ДНР» та «ЛНР» окремими державами
    Один із провідних болгарських інтернет-ресурсів визнав окуповані Росією території Донбасу, які країна-агресора називає «ДНР» та «ЛНР», незалежними державами
    фото: Facebook News.bg

    Перший сайтом новин Болгарії у своїй новині виокремив з території України окуповані райони Донбасу

    Болгарське інтернет-ЗМІ News.bg, яке є частиною європейського медіахолдингу Web Media Group, у своїй новині про «гуманітарну допомогу» Росії окупованим нею ж регіонам України визнало «ДНР» та «ЛНР» окремим державами.

    У тексті новини «Росія привезла до України 642 тонни гуманітарної допомоги» редактори порталу вказали, що «вісім гуманітарних акцій за участю Росії відбулися сьогодні в південних областях України, а також у ДНР та ЛНР».

    Жодних уточнень про те, що так звані ДНР та ЛНР є окупованими Росією територіями українських Донецької та Луганської областей, новина не містить. Автори надалі лише розшифрували ці абревіатури, назвавши окуповані райони двох українських регіонів – «Донецькою та Луганською народними республіками».

    На Facebook-сторінці News.bg (де вказано, що цей ресурс є «першим сайтом новин у Болгарії») можливість коментувати пост із цією новиною обмежений – на відміну від інших новин, які не стосуються війни в Україні.

    Українські журналісти звернулися до вітчизняного Міністерства закордонних справ та українського посольства у Софії із проханням розібратися із порушенням міжнародного права болгарським інтернет-ресурсом.

    Нагадаємо, що президент Болгарії Румен Радєв перед своїми перевиборами (відбулися у листопаді минулого року) заявив, що Крим є частиною Росії.

    Пізніше він виправився, пояснивши, що Крим – це українська територія, яка де-факто перебуває під контролем Росії.

    Теги: «ДНР» Луганщина «ЛНР» Донеччина ОРДЛО Болгарія Україна
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    Болгарське ЗМІ назвало «ДНР» та «ЛНР» окремими державами