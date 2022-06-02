Бойовики «ДНР» підняли бунт та записали звернення до Путіна (відео)

Окупанти не можуть добитися відповіді на свої вимоги

Терористам раптом стало «голодно та холодно»

Бойовики прокремлівської терористичної організації «ДНР» просять голову кремлівського режиму Володимира Путіна вивести їх з Херсонської області.

Для цього вони записали відкрите відеозвернення, опублікувавши його у соцмережах.

«Ми не можемо добитися відповіді на наші вимоги… Особовий склад долав голод і холод, значний період не маючи ні матеріального, ні медичного, ні продовольчого забезпечення… З урахуванням нашого безперервного знаходження на лінії бойового зіткнення виникає безліч питань, які ігноруються вищим штабом», — поскаржився організатор бунту.

Нагадаємо, що жителі тимчасово окупованого Херсона, виходячи в магазин, щодня ризикують потрапити в полон окупантів.

Нагадаємо, окупанти представили своїх «голову ОВА» та «мера» в захопленому Херсоні.

Як відомо, окупанти призначили очільником Херсонщини Володимира Сальдо. Сальдо – депутат міськради від партії «Блок Володимира Сальдо» та мер Херсона з 2002 по 2012 роки. Він також балотувався до парламенту від «Партії регіонів» та отримав місце у ВРУ сьомого скликання.