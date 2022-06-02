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    Політика

    Бойовики «ДНР» підняли бунт та записали звернення до Путіна (відео)

    Окупанти не можуть добитися відповіді на&nbsp;свої вимоги - Бойовики «ДНР» підняли бунт та записали звернення до Путіна (відео)
    Окупанти не можуть добитися відповіді на свої вимоги
    фото: скріншот з відео

    Терористам раптом стало «голодно та холодно»

    Бойовики прокремлівської терористичної організації «ДНР» просять голову кремлівського режиму Володимира Путіна вивести їх з Херсонської області.

    Для цього вони записали відкрите відеозвернення, опублікувавши його у соцмережах.

    «Ми не можемо добитися відповіді на наші вимоги… Особовий склад долав голод і холод, значний період не маючи ні матеріального, ні медичного, ні продовольчого забезпечення… З урахуванням нашого безперервного знаходження на лінії бойового зіткнення виникає безліч питань, які ігноруються вищим штабом», — поскаржився організатор бунту.

    Нагадаємо, що жителі тимчасово окупованого Херсона, виходячи в магазин, щодня ризикують потрапити в полон окупантів.

    Нагадаємо, окупанти представили своїх «голову ОВА» та «мера» в захопленому Херсоні.

    Як відомо, окупанти призначили очільником Херсонщини Володимира Сальдо. Сальдо – депутат міськради від партії «Блок Володимира Сальдо» та мер Херсона з 2002 по 2012 роки. Він також балотувався до парламенту від «Партії регіонів» та отримав місце у ВРУ сьомого скликання.

    Теги: росія окупанти війна полон Херсонщина Україна Херсон окупація #stoprussia
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    Бойовики «ДНР» підняли бунт та записали звернення до Путіна (відео)