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    Політика

    Блінкен розповів про провал Путіна

    Суверенна незалежна Україна буде існувати довше, ніж Путін - Блінкен розповів про провал Путіна
    Суверенна незалежна Україна буде існувати довше, ніж Путін
    фото: Генштаб

    Кремль провалив свої «стратегічні цілі» в Україні

    Президент Росії Володимир Путін уже провалив свої «стратегічні цілі» у війні проти України. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Washingtonpost.

    «Коли справа доходить до стратегічних цілей Путіна, він уже зазнав невдачі. Його стратегічною метою було покласти край суверенітету та незалежності України, стерти її з карти, включити до складу Росії. Це не вдалося», – сказав Блінкен

    Він визнав, що на сході України триває «тактична, запекла битва». При цьому він сказав, що суверенна незалежна Україна буде існувати довше, ніж Путін, і що НАТО зміцнилося.

    «Ми збираємося вирушити на саміт НАТО, де альянс продемонструє більшу єдність, більшу силу. Ми будемо продовжувати спільно робити все можливе, щоб українці мали те, що їм потрібно для відсічі російської агресії», – наголосив держсекретар США.

    Поряд з цим, прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон повторив настрої Блінкена.

    «Якщо ми дозволимо Путіну піти далі, завоювати значні частини вільної, незалежної, суверенної країни, що він готовий зробити, то наслідки для світу будуть абсолютно катастрофічними», – сказав Джонсон.

    Раніше Блінкен звинуватив Росію у збільшенні кількості голодуючих у світі.

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    Теги: росія окупанти США НАТО саміт війна путін українці Україна президент окупація Борис Джонсон Ентоні Блінкен #stoprussia
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    Блінкен розповів про провал Путіна