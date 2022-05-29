Лукашенко – співучасник нападу РФ на Україну – Блінкен

Сьогодні відзначається Міжнародний день солідарності з Білоруссю

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко є співучасником нападу Російської Федерації на Україну. Про це повідомив у Twitter держсекретар США Ентоні Блінкен.

«У День солідарності з Білоруссю ми пам'ятаємо про страждання, викликані придушенням прав людини режимом Лукашенка, ігноруванням міжнародних норм і співучастю у війні Росії проти України. Ми разом з білоруським народом сьогодні і кожен день», – підкреслив він.

Зазначимо, 29 травня демократичні сили оголосили Міжнародним днем солідарності з Білоруссю.

Нагадаємо, білоруська влада посилює контроль прикордонної смуги з Україною.

Також Лукашенко хоче створити спеціальне командування «для захисту півдня Білорусі».

Раніше прем'єр Білорусі заявив, що Мінськ постачає зброю Росії.

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