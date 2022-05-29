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    Політика

    Лукашенко – співучасник нападу РФ на Україну – Блінкен

    Попри всі фантазії &laquo;звідки готувався напад&raquo;, агресорами в історії залишаються Москва і Мінськ - Лукашенко – співучасник нападу РФ на Україну – Блінкен
    Попри всі фантазії «звідки готувався напад», агресорами в історії залишаються Москва і Мінськ
    фото з відкритих джерел

    Сьогодні відзначається Міжнародний день солідарності з Білоруссю

    Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко є співучасником нападу Російської Федерації на Україну. Про це повідомив у Twitter держсекретар США Ентоні Блінкен.

    «У День солідарності з Білоруссю ми пам'ятаємо про страждання, викликані придушенням прав людини режимом Лукашенка, ігноруванням міжнародних норм і співучастю у війні Росії проти України. Ми разом з білоруським народом сьогодні і кожен день», – підкреслив він.

    Зазначимо, 29 травня демократичні сили оголосили Міжнародним днем солідарності з Білоруссю.

    Нагадаємо, білоруська влада посилює контроль прикордонної смуги з Україною.

    Також Лукашенко хоче створити спеціальне командування «для захисту півдня Білорусі».

    Раніше прем'єр Білорусі заявив, що Мінськ постачає зброю Росії.

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    Теги: росія окупанти США Олександр Лукашенко війна Україна Twitter президент окупація Ентоні Блінкен #stoprussia
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    Лукашенко – співучасник нападу РФ на Україну – Блінкен