Блінкен звинуватив Росію у збільшенні кількості голодуючих у світі

Блінкен наголосив, що війна Росії проти України є головною причиною глобальної продовольчої кризи у світі

Головна причина нинішньої глобальної продовольчої кризи – російська морська блокада України

Держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив, що війна Росії проти України є зараз головною причиною глобальної продовольчої кризи і від цього голодом страждає від 40 до 50 млн людей по всьому світу. Про це повідомляє «Голос Америки».

«Вторгнення Росії в Україну, а зовсім не західні санкції, як хибно стверджує Кремль, спричинить збільшення кількості голодуючих жителів планети на 40-50 мільйонів людей», – сказав Ентоні Блінкен.

За словами Блінкена, головна причина нинішньої глобальної продовольчої кризи – російська морська блокада України та відмова РФ від експорту власного зерна «у багатьох випадках зумовлена політичними мотивами».

«Немає жодної іншої причини, окрім як російської блокади України та відмови Росії в багатьох випадках експортувати власне зерно з політичних причин – немає жодної причини, через яку це може відбуватися», – заявив держсекретар.

Нагадаємо, в ООН прогнозують, що весь світ зіштовхнеться з «пеклом на землі», якщо не буде негайної реакції на війну в Україні. Директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі заявив, що потрібно якнайшвидше «покласти край цій чортовій війні Росії проти України та розблокувати порти».

Уряд України розробив два маршрути для експорту зерна. Вони проходять через Польщу та Румунію.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що Росія хоче використати «світовий голод» як зброю.

Також верховний представник Євросоюзу з іноземних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, коментуючи знищення рашистськими ракетами зернового термінала у порту Миколаєва, назвав спроби Володимира Путіна відвести підозри від Росії у створенні глобальної продовольчої кризи цинічними.