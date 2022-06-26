До Грузії прибув танкер з підсанкційною російською нафтою

Грузія має намір відправити вантаж до Європи

В терміналі грузинського порту Батумі перебуває танкер із російськими нафтопродуктами, що підпадають під санкції. Про це повідомляє грузинський опозиційний телеканал Mtavari.

Зазначається, що у суботу судно Esen Ka, що пливе під прапором Туреччини, вирушило з Туапсе до Батумі, завантаживши 30 тисяч тонн вакуумного газойлю.

Сировина належить російській компанії «Роснєфть», що перебуває під санкціями через війну Росії в Україні. Агентство з обслуговування судна підтверджує, що танкер перевозить вакуумний газойль, але інформації про те, де його було зроблено, не володіє.

Також Mtavari повідомляє, що тепер грузинська сторона має намір змінити походження вантажу і відправити його до Європи як нафтову продукцію з Казахстану.

Попри запевнення влади про те, що Грузія виконує санкції західних партнерів проти РФ, періодично у ЗМІ з’являється інформація про те, що росіяни обходять санкції за допомогою Грузії.

Нагадаємо, що Грузія раніше заявив, що не має наміру вводити економічні санкції проти Російської Федерації. Таке рішення Тбілісі прийняло, «виходячи з інтересів країни та її народу».

Після початку великої війни Росії проти України 24 лютого грузинський уряд відмовився підтримувати обмеження ЄС проти агресора. Крім того, торговельні відносини між країнами активізувалися.