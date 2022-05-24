Частина війни Путіна – спроба стерти українську ідентичність, – Блінкен

США бачать, як Путін намагається знищити українську культуру

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що однією з цілей військового вторгнення Росії в Україну є спроба стерти українську ідентичність.

«Частиною путінської війни є спроба стерти українську ідентичність. Я відвідав Український Інститут, організацію, яка зберігає та просуває яскраву та живу культуру України, щоб підкреслити війну Кремля проти України, яка не може стерти те, що робить країну та її людей такими унікальними», – написав він у твіттері.

Part of Putin’s war is an attempt to erase Ukrainian identity. I visited the @UkrInstitute, an organization that is preserving and promoting Ukraine’s vibrant & living culture, to underscore the Kremlin's war on Ukraine cannot erase what makes the country & its people so unique. pic.twitter.com/ndebZiimOz — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 23, 2022

Раніше Блінкен потролив Путіна рядком з пісні Тейлор Свіфт. «Так, у Нью-Йоркського університету на церемонії вручення дипломів виступала (співачка) Тейлор Свіфт. Але мій апарат не дозволив мені принести сюди мою гітару, щоб присвятити (пісню Тейлор Свіфт) We Are Never Ever Getting Back Together («Ми ніколи більше не будемо разом») президенту (Російської Федерації Володимиру) Путіну, – пожартував Блінкен.

Нагадаємо, що до нового «чорного списку» Росії потрапили президент США Джо Байден, державний секретар Ентоні Блінкен та міністр оборони США Ллойд Остін. До нього також включено щонайменше п’ятеро вже померлих громадян Сполучених Штатів Америки, на яких все одно діє заборона на в'їзд до Росії.

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