Частина війни Путіна – спроба стерти українську ідентичність, – Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що однією з цілей військового вторгнення Росії в Україну є спроба стерти українську ідентичність.

«Частиною путінської війни є спроба стерти українську ідентичність. Я відвідав Український Інститут, організацію, яка зберігає та просуває яскраву та живу культуру України, щоб підкреслити війну Кремля проти України, яка не може стерти те, що робить країну та її людей такими унікальними», – написав він у твіттері.

Part of Putin’s war is an attempt to erase Ukrainian identity. I visited the @UkrInstitute, an organization that is preserving and promoting Ukraine’s vibrant & living culture, to underscore the Kremlin's war on Ukraine cannot erase what makes the country & its people so unique. pic.twitter.com/ndebZiimOz