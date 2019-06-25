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    ЦВК затвердила дві сотні кандидатів в депутати від «Слуги народу» (повний список)

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    Список&nbsp;&laquo;Слуги народу&raquo; очолив Дмитро Разумков - ЦВК затвердила дві сотні кандидатів в депутати від «Слуги народу» (повний список)
    Список «Слуги народу» очолив Дмитро Разумков
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Партія «Слуга народу» зареєструвала 201 кандидата депутати по загальнодержавному округу

    Президентська партія «Слуга народу» зареєструвала 201 кандидата депутати по загальнодержавному округу.

    Відповідний список сьогодні оприлюднила Центральна виборча комісія.

    1. Разумков Дмитро Олександрович

    2 Стефанчук Руслан Олексійович

    3 ВенедіктоваІрина Валентинівна

    4 Арахамія Давид Георгійович

    5 Янченко Галина Ігорівна

    6 Федоров Михайло Альбертович

    7 Корнієнко Олександр Сергійович

    8 Красносільська Анастасія Олегівна

    9 Ткаченко Олександр Владиславович

    10 Беленюк Жан Венсанович

    11 Бабак Сергій Віталійович

    12 Криклій Владислав Артурович

    13 Шуляк Олена Олексіївна

    14 Наталуха Дмитро Андрійович

    15 Ясько Єлизавета Олексіївна

    16 Оржель Олексій Анатолійович

    17 Герус Андрій Михайлович

    18 Радуцький Михайло Борисович

    19 Монастирський Денис Анатолійович

    20 Гетманцев Данило Олександрович

    21 Малюська Денис Леонтійович

    22 Холодов Андрій Іванович

    23 Лерос Гео Багратович

    24 Кальченко Сергій Віталійович

    25 Ткаченко Максим Миколайович

    26 Чернєв Єгор Володимирович

    27 Юраш Святослав Андрійович

    28 Сушко Павло Миколайович

    29 Верещук Ірина Андріївна

    30 Кубраков Олександр Миколайович

    31 Коробкова Олена Анатоліївна

    32 Діденко Юлія Олександрівна

    33 Соломчук Дмитро Вікторович

    34 Ананченко Михайло Олегович

    35 Коваленко Анна Миколаївна

    36 Неклюдов Владлен Михайлович

    37 Кривошеєв Ігор Сергійович

    38 Іонушас Сергій Костянтинович

    39 Завітневич Олександр Михайлович

    40 Струневич Вадим Олегович

    41 Воронов Володимир Анатолійович

    42 Арістов Юрій Юрійович

    43 Кісєль Юрій Григорович

    44 Галайчук Вадим Сергійович

    45 Ковальов Артем Володимирович

    46 Стернійчук Валерій Олександрович

    47 Михайлюк Галина Олегівна

    48 Бабій Роман Вячеславович

    49 Качура Олександр Анатолійович

    50 Новосад Ганна Ігорівна

    51 Культенко Артем Валерійович

    52 Марусяк Олег Романович

    53 Кириченко Микола Олександрович

    54 Третьякова Галина Миколаївна

    55 Халімон Павло Віталійович

    56 Мошенець Олена Володимирівна

    57 Саладуха Ольга Валеріївна

    58 Коваль Ольга Володимирівна

    59 Загоруйко Аліна Леонідівна

    60 Бондаренко Олег Володимирович

    61 Крячко Михайло Валерійович

    62 Бардіна Марина Олегівна

    63 Марченко Людмила Іванівна

    64 Юнаков Іван Сергійович

    65 Володіна Дар’я Артемівна

    66 Савченко Ольга Станіславівна

    67 Гринчук Оксана Анатоліївна

    68 Козак Володимир Васильович

    69 Лисюк Андрій Олександрович

    70 Сова Олександр Георгійович

    71 Боярчук Роман Михайлович

    72 Ватрас Володимир Антонович

    73 Мулик Роман Миронович

    74 Тарасов Олег Сергійович

    75 Костюх Анатолій Вячеславович

    76 Брагар Євгеній Вадимович

    77 Безгін Віталій Юрійович

    78 Кавун Ольга Олександрівна

    79 Салійчук Олександр В’ячеславович

    80 Рєпіна Елла Анатоліївна

    81 Пушкаренко Арсеній Михайлович

    82 Заблоцький Мар’ян Богданович

    83 Клочко Андрій Андрійович

    84 Овчиннікова Юлія Юріївна

    85 Мережко Олександр Олександрович

    86 Устенко Олексій Олегович

    87 Кабанов Олександр Євгенійович

    88 Веніславский Федір Володимирович

    89 Булах Лада Валентинівна

    90 Петруняк Євген Васильович

    91 Маріковський Олександр Валерійович

    92 Федієнко Олександр Павлович

    93 Мотовиловець Андрій Вікторович

    94 Колісник Анна Сергіївна

    95 Богуцька Єлізавета Петрівна

    96 Нагаєвський Артем Сергійович

    97 Потураєв Микита Русланович

    98 Якименко Павло Віталійович

    99 Соколов Михайло Юрійович

    100 Кунаєв Артем Юрійович

    101 Припутень Дмитро Сергійович

    102 Павлюк Максим Васильович

    103 Мокан Василь Іванович

    104 Підласа Роксолана Андріївна

    105 Торохтій Богдан Григорович

    106 Дмитрієва Оксана Олександрівна

    107 Шол Маргарита Віталіївна

    108 Костін Андрій Євгенович

    109 Горбенко Руслан Олександрович

    110 Жупанин Андрій Вікторович

    111 Тістик Ростислав Ярославович

    112 Кравчук Євгенія Михайлівна

    113 Яковлєва Неллі Іллівна

    114 Гривко Сергій Дмитрович

    115 Павловський Петро Іванович

    116 Аллахвердієва Ірина Валеріївна

    117 Вінтоняк Олена Василівна

    118 Заславський Юрій Іванович

    119 Задорожний Андрій Вікторович

    120 Шипайло Остап Ігорович

    121 Шинкаренко Іван Анатолійович

    122 Совгиря Ольга Володимирівна

    123 Крейденко Володимир Вікторович

    124 Тарасенко Тарас Петрович

    125 Сольський Микола Тарасович

    126 Фролов Павло Валерійович

    127 Новіков Михайло Миколайович

    128 Подгорнат Вікторія Валентинівна

    129 Хоменко Олена Вікторівна

    130 Остапенко Анатолій Дмитрович

    131 Циба Тетяна Вікторівна

    132 Калаур Іван Романович

    133 Гришина Юлія Миколаївна

    134 Руденко Ольга Сергіївна

    135 Копиленко Олександр Любимович

    136 Мандзій Сергій Володимирович

    137 Санченко Олександр Володимирович

    138 Маслов Денис Вячеславович

    139 Швачко Антон Олексійович

    140 Кострійчук Сергій Володимирович

    141 Божков Олександр Валерійович

    142 Михайлюк Артем Олександрович

    143 Васюк Олександр Олександрович

    144 Єрмоленко Дмитро Юрійович

    145 Короленко Валентина Юріївна

    146 Локтіонова Наталія Валентинівна

    147 Тарарін Микола Олександрович

    148 Свириба Інна Станіславівна

    149 Мельнік Сергій Васильович

    150 Палійчук Юлія Володимирівна

    151 Слинько Дмитро Михайлович

    152 Тригуб Володимир Володимирович

    153 Кравець Роман Олександрович

    154 Козуб Богдан Юрійович

    155 Москаленко Сергій Валерійович

    156 Карабута Сергій Олександрович

    157 Перепічай Тетяна Сергіївна

    158 Федоренко Юрій Сергійович

    159 Кваша Оксана Олександрівна

    160 Отраднова Олеся Олександрівна

    161 Київець Олена Валеріївна

    162 Кармаза Олександра Олександрівна

    163 Моркляник Богдан Васильович

    164 Баланюк Юрій Вікторович

    165 Рєзнікова Вікторія Вікторівна

    166 Слободян Олена Миколаївна

    167 Місяць Андрій Петрович

    168 Видолоб Дмитро Вікторович

    169 Калина Крістіна Андріївна

    170 Рагімова Анастасія Борисівна

    171 Федорова Кристина Валеріївна

    172 Ананян Елізабет Гариківна

    173 Бондаренко Катерина Андріївна

    174 Романюк Катерина Олександрівна

    175 Федосова Антоніна Володимирівна

    176 Єськов Олексій Олексійович

    177 Вітікач Віталій Вікторович

    178 Капустянський Юрій Вікторович

    179 Хомич Ігор Васильович

    180 Фурман Володимир Анатолійович

    181 Журавінський Валерій Казимирович

    182 Корольов Денис Сергійович

    183 Масевич Станіслав Андрійович

    184 Расенко Артем Олександрович

    185 Черевань Артур Леонідович

    186 Тереба Надія Ігорівна

    187 Литвиненко Ірина Сергіївна

    188 Москаленко Діана Сергіївна

    189 Тєтєрєва Олена Ігорівна

    190 Яременко Катерина Сергіївна

    191 Вдовенко Марія Володимирівна

    192 Діскант Сергій Миколайович

    193 Бевзан Юрій Степанович

    194 Сипко Марина Олександрівна

    195 Бєльська Марина Олександрівна

    196 Майбородюк Павло Вікторович

    197 Опімах Юрій Віталійович

    198 Ковальчук Євгеній Андрійович

    199 Грибков Сергій Вікторович

    200 Мосійчук Дмитро Олександрович

    201 Чізмар Едуард Федорович

    Як повідомляв «Главком», у першій сотні списку «Слуги народу» з’явились кандидати, яких не оголошували на з’їзді.

    Раніше з першої сотні виключили сімох кандидатів.  

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