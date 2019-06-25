ЦВК затвердила дві сотні кандидатів в депутати від «Слуги народу» (повний список)
Партія «Слуга народу» зареєструвала 201 кандидата депутати по загальнодержавному округу
Президентська партія «Слуга народу» зареєструвала 201 кандидата депутати по загальнодержавному округу.
Відповідний список сьогодні оприлюднила Центральна виборча комісія.
1. Разумков Дмитро Олександрович
2 Стефанчук Руслан Олексійович
3 ВенедіктоваІрина Валентинівна
4 Арахамія Давид Георгійович
5 Янченко Галина Ігорівна
6 Федоров Михайло Альбертович
7 Корнієнко Олександр Сергійович
8 Красносільська Анастасія Олегівна
9 Ткаченко Олександр Владиславович
10 Беленюк Жан Венсанович
11 Бабак Сергій Віталійович
12 Криклій Владислав Артурович
13 Шуляк Олена Олексіївна
14 Наталуха Дмитро Андрійович
15 Ясько Єлизавета Олексіївна
16 Оржель Олексій Анатолійович
17 Герус Андрій Михайлович
18 Радуцький Михайло Борисович
19 Монастирський Денис Анатолійович
20 Гетманцев Данило Олександрович
21 Малюська Денис Леонтійович
22 Холодов Андрій Іванович
23 Лерос Гео Багратович
24 Кальченко Сергій Віталійович
25 Ткаченко Максим Миколайович
26 Чернєв Єгор Володимирович
27 Юраш Святослав Андрійович
28 Сушко Павло Миколайович
29 Верещук Ірина Андріївна
30 Кубраков Олександр Миколайович
31 Коробкова Олена Анатоліївна
32 Діденко Юлія Олександрівна
33 Соломчук Дмитро Вікторович
34 Ананченко Михайло Олегович
35 Коваленко Анна Миколаївна
36 Неклюдов Владлен Михайлович
37 Кривошеєв Ігор Сергійович
38 Іонушас Сергій Костянтинович
39 Завітневич Олександр Михайлович
40 Струневич Вадим Олегович
41 Воронов Володимир Анатолійович
42 Арістов Юрій Юрійович
43 Кісєль Юрій Григорович
44 Галайчук Вадим Сергійович
45 Ковальов Артем Володимирович
46 Стернійчук Валерій Олександрович
47 Михайлюк Галина Олегівна
48 Бабій Роман Вячеславович
49 Качура Олександр Анатолійович
50 Новосад Ганна Ігорівна
51 Культенко Артем Валерійович
52 Марусяк Олег Романович
53 Кириченко Микола Олександрович
54 Третьякова Галина Миколаївна
55 Халімон Павло Віталійович
56 Мошенець Олена Володимирівна
57 Саладуха Ольга Валеріївна
58 Коваль Ольга Володимирівна
59 Загоруйко Аліна Леонідівна
60 Бондаренко Олег Володимирович
61 Крячко Михайло Валерійович
62 Бардіна Марина Олегівна
63 Марченко Людмила Іванівна
64 Юнаков Іван Сергійович
65 Володіна Дар’я Артемівна
66 Савченко Ольга Станіславівна
67 Гринчук Оксана Анатоліївна
68 Козак Володимир Васильович
69 Лисюк Андрій Олександрович
70 Сова Олександр Георгійович
71 Боярчук Роман Михайлович
72 Ватрас Володимир Антонович
73 Мулик Роман Миронович
74 Тарасов Олег Сергійович
75 Костюх Анатолій Вячеславович
76 Брагар Євгеній Вадимович
77 Безгін Віталій Юрійович
78 Кавун Ольга Олександрівна
79 Салійчук Олександр В’ячеславович
80 Рєпіна Елла Анатоліївна
81 Пушкаренко Арсеній Михайлович
82 Заблоцький Мар’ян Богданович
83 Клочко Андрій Андрійович
84 Овчиннікова Юлія Юріївна
85 Мережко Олександр Олександрович
86 Устенко Олексій Олегович
87 Кабанов Олександр Євгенійович
88 Веніславский Федір Володимирович
89 Булах Лада Валентинівна
90 Петруняк Євген Васильович
91 Маріковський Олександр Валерійович
92 Федієнко Олександр Павлович
93 Мотовиловець Андрій Вікторович
94 Колісник Анна Сергіївна
95 Богуцька Єлізавета Петрівна
96 Нагаєвський Артем Сергійович
97 Потураєв Микита Русланович
98 Якименко Павло Віталійович
99 Соколов Михайло Юрійович
100 Кунаєв Артем Юрійович
101 Припутень Дмитро Сергійович
102 Павлюк Максим Васильович
103 Мокан Василь Іванович
104 Підласа Роксолана Андріївна
105 Торохтій Богдан Григорович
106 Дмитрієва Оксана Олександрівна
107 Шол Маргарита Віталіївна
108 Костін Андрій Євгенович
109 Горбенко Руслан Олександрович
110 Жупанин Андрій Вікторович
111 Тістик Ростислав Ярославович
112 Кравчук Євгенія Михайлівна
113 Яковлєва Неллі Іллівна
114 Гривко Сергій Дмитрович
115 Павловський Петро Іванович
116 Аллахвердієва Ірина Валеріївна
117 Вінтоняк Олена Василівна
118 Заславський Юрій Іванович
119 Задорожний Андрій Вікторович
120 Шипайло Остап Ігорович
121 Шинкаренко Іван Анатолійович
122 Совгиря Ольга Володимирівна
123 Крейденко Володимир Вікторович
124 Тарасенко Тарас Петрович
125 Сольський Микола Тарасович
126 Фролов Павло Валерійович
127 Новіков Михайло Миколайович
128 Подгорнат Вікторія Валентинівна
129 Хоменко Олена Вікторівна
130 Остапенко Анатолій Дмитрович
131 Циба Тетяна Вікторівна
132 Калаур Іван Романович
133 Гришина Юлія Миколаївна
134 Руденко Ольга Сергіївна
135 Копиленко Олександр Любимович
136 Мандзій Сергій Володимирович
137 Санченко Олександр Володимирович
138 Маслов Денис Вячеславович
139 Швачко Антон Олексійович
140 Кострійчук Сергій Володимирович
141 Божков Олександр Валерійович
142 Михайлюк Артем Олександрович
143 Васюк Олександр Олександрович
144 Єрмоленко Дмитро Юрійович
145 Короленко Валентина Юріївна
146 Локтіонова Наталія Валентинівна
147 Тарарін Микола Олександрович
148 Свириба Інна Станіславівна
149 Мельнік Сергій Васильович
150 Палійчук Юлія Володимирівна
151 Слинько Дмитро Михайлович
152 Тригуб Володимир Володимирович
153 Кравець Роман Олександрович
154 Козуб Богдан Юрійович
155 Москаленко Сергій Валерійович
156 Карабута Сергій Олександрович
157 Перепічай Тетяна Сергіївна
158 Федоренко Юрій Сергійович
159 Кваша Оксана Олександрівна
160 Отраднова Олеся Олександрівна
161 Київець Олена Валеріївна
162 Кармаза Олександра Олександрівна
163 Моркляник Богдан Васильович
164 Баланюк Юрій Вікторович
165 Рєзнікова Вікторія Вікторівна
166 Слободян Олена Миколаївна
167 Місяць Андрій Петрович
168 Видолоб Дмитро Вікторович
169 Калина Крістіна Андріївна
170 Рагімова Анастасія Борисівна
171 Федорова Кристина Валеріївна
172 Ананян Елізабет Гариківна
173 Бондаренко Катерина Андріївна
174 Романюк Катерина Олександрівна
175 Федосова Антоніна Володимирівна
176 Єськов Олексій Олексійович
177 Вітікач Віталій Вікторович
178 Капустянський Юрій Вікторович
179 Хомич Ігор Васильович
180 Фурман Володимир Анатолійович
181 Журавінський Валерій Казимирович
182 Корольов Денис Сергійович
183 Масевич Станіслав Андрійович
184 Расенко Артем Олександрович
185 Черевань Артур Леонідович
186 Тереба Надія Ігорівна
187 Литвиненко Ірина Сергіївна
188 Москаленко Діана Сергіївна
189 Тєтєрєва Олена Ігорівна
190 Яременко Катерина Сергіївна
191 Вдовенко Марія Володимирівна
192 Діскант Сергій Миколайович
193 Бевзан Юрій Степанович
194 Сипко Марина Олександрівна
195 Бєльська Марина Олександрівна
196 Майбородюк Павло Вікторович
197 Опімах Юрій Віталійович
198 Ковальчук Євгеній Андрійович
199 Грибков Сергій Вікторович
200 Мосійчук Дмитро Олександрович
201 Чізмар Едуард Федорович
Як повідомляв «Главком», у першій сотні списку «Слуги народу» з’явились кандидати, яких не оголошували на з’їзді.
Раніше з першої сотні виключили сімох кандидатів.
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