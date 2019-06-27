Разумков розповів, коли президент представить свого кандидата в генпрокурори



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Генеральна прокуратура України

Зеленський чекає звільнення Юрія Луценка

Президент України Володимир Зеленський представить свою кандидатуру на посаду генерального прокурора, коли буде звільнений чинний генпрокурор Юрій Луценко.

Про це в ефірі «Українського радіо» повідомив глава партії «Слуга народу» Дмитро Разумков.

На уточнююче запитання, яку кандидатуру планує запропонувати президент на посаду генпрокурора, Разумков відповів:

«Я думаю, що президент її відразу ж озвучить, тільки-но буде звільнений діючий генеральний прокурор».

Раніше представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що з кандидатами на посаду генпрокурора вже провели співбесіди.

Як повідомлялось, раніше представник Зеленського в Раді Стефанчук закликав парламент розглянути три подання президента про звільнення генерального прокурора, звільнення глави Міністерства закордонних справ і призначення Вадима Пристайка новим міністром закордонних справ.

Нагадаємо, у комітеті Верховної Ради з питань забезпечення правоохоронної діяльності виникли зауваження до подання президента Володимира Зеленського про звільнення Юрія Луценка з посади генерального прокурора.

11 червня в Раді був зареєстрований проєкт постанови №10380 про надання згоди на звільнення президентом Юрія Луценка з посади генерального прокурора.

Як відомо, Луценко був призначений генпрокурором України 12 травня 2016 року.