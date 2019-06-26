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    Суспільство

    Кандидат від партії Зеленського зробив 20 помилок у резюме - ЗМІ

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    Пекар написав, що володіє п'ятьма мовами, але не уточнив, якими саме - Кандидат від партії Зеленського зробив 20 помилок у резюме - ЗМІ
    Пекар написав, що володіє п'ятьма мовами, але не уточнив, якими саме

    Пекар розмістив резюме три місяці тому на сайті з пошуку роботи - журналісти

    Кандидат у народні депутати по одномандатному округу №68 від президентської партії «Слуга народу» Олександр Пекар зробив близько 20 помилок у своєму резюме. Про це пише портал «Закарпатський інсайдер» у середу, 26 червня.

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    Видання зазначає, що він розмістив резюме три місяці тому на сайті з пошуку роботи.

    Журналісти опублікували скріншоти цього резюме, підкресливши червоним близько 20 помилок.

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    Кандидат від партії Зеленського зробив 20 помилок у резюме - ЗМІ
    Кандидат від партії Зеленського зробив 20 помилок у резюме - ЗМІ

    Пекар написав, що володіє п'ятьма мовами, але не уточнив, якими саме.

    У резюме 27-річного Пекаря йшлося, що він претендує на «керівну посаду» і хоче отримувати зарплату в розмірі 20 тисяч гривень.

    Як повідомлялося, «Слуга народу» опублікувала список своїх мажоритарників на Житомирщині та Закарпатті.

    До слова, кандидатом в депутати від команди Зеленського висувається партнер судимого екснардепа – документи.

    Також партія «Слуга народу» висунула комуніста на одному з мажоритарних округів Житомирщини.

    Нагадаємо, у першій сотні списку «Слуги народу» з’явились кандидати, яких не оголошували на з’їзді.

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