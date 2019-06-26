Кандидат від партії Зеленського зробив 20 помилок у резюме - ЗМІ



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Пекар написав, що володіє п'ятьма мовами, але не уточнив, якими саме

Пекар розмістив резюме три місяці тому на сайті з пошуку роботи - журналісти

Кандидат у народні депутати по одномандатному округу №68 від президентської партії «Слуга народу» Олександр Пекар зробив близько 20 помилок у своєму резюме. Про це пише портал «Закарпатський інсайдер» у середу, 26 червня.

Видання зазначає, що він розмістив резюме три місяці тому на сайті з пошуку роботи.

Журналісти опублікували скріншоти цього резюме, підкресливши червоним близько 20 помилок.

Пекар написав, що володіє п'ятьма мовами, але не уточнив, якими саме.

У резюме 27-річного Пекаря йшлося, що він претендує на «керівну посаду» і хоче отримувати зарплату в розмірі 20 тисяч гривень.

Як повідомлялося, «Слуга народу» опублікувала список своїх мажоритарників на Житомирщині та Закарпатті.

До слова, кандидатом в депутати від команди Зеленського висувається партнер судимого екснардепа – документи.

Також партія «Слуга народу» висунула комуніста на одному з мажоритарних округів Житомирщини.

Нагадаємо, у першій сотні списку «Слуги народу» з’явились кандидати, яких не оголошували на з’їзді.