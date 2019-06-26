Кандидат від партії Зеленського зробив 20 помилок у резюме - ЗМІ
Пекар розмістив резюме три місяці тому на сайті з пошуку роботи - журналісти
Кандидат у народні депутати по одномандатному округу №68 від президентської партії «Слуга народу» Олександр Пекар зробив близько 20 помилок у своєму резюме. Про це пише портал «Закарпатський інсайдер» у середу, 26 червня.
Видання зазначає, що він розмістив резюме три місяці тому на сайті з пошуку роботи.
Журналісти опублікували скріншоти цього резюме, підкресливши червоним близько 20 помилок.
Пекар написав, що володіє п'ятьма мовами, але не уточнив, якими саме.
У резюме 27-річного Пекаря йшлося, що він претендує на «керівну посаду» і хоче отримувати зарплату в розмірі 20 тисяч гривень.
Як повідомлялося, «Слуга народу» опублікувала список своїх мажоритарників на Житомирщині та Закарпатті.
До слова, кандидатом в депутати від команди Зеленського висувається партнер судимого екснардепа – документи.
Також партія «Слуга народу» висунула комуніста на одному з мажоритарних округів Житомирщини.
Нагадаємо, у першій сотні списку «Слуги народу» з’явились кандидати, яких не оголошували на з’їзді.