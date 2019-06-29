Кандидат в нардепи від «Слуги народу» Куницький їздив в РФ за ізраїльським паспортом



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Олександр Куницький балотується до Верховної Ради у 169 виборчому окрузі Харкова від партії «Слуга народу»

У липні 2015 року Куницький в статусі громадянина Ізраїлю був депортований з території України за порушення прикордонного режиму, - нардеп

Народний депутат України Андрій Денисенко опублікував документи, які свідчать про те, що кандидат в народні депутати України від партії «Слуга народу» по 169 округу Олександр Куницький має подвійне громадянство - Ізраїлю та України. Окрім того, в липні 2015 року Куницький в статусі громадянина Ізраїлю був депортований з території України за порушення прикордонного режиму. До того ж, Денисенко стверджує, що Куницький багаторазово перетинав російсько-український кордон саме за ізраїльським паспортом.

В якості підтвердження нардеп опублікував на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук фото ізраїльського паспорта Олександра Куницького з відповідними відмітками.

«У 169 виборчому окрузі Харкова від партії «Слуга народу» до Верховної Ради балотується житель Запоріжжя, якийсь Олександр Куницький, чия дивна активність давно потрапила в поле зору громадськості та блогерів. Це особа, крім українського, має також ізраїльське громадянство, прямо порушує законодавство країни, в найвищий законодавчий орган якої воно балотується», - пише Денисенко.

Кандидат в нардепи Куницький в свою чергу заявляє, що проти нього розгорнули компанію з дискредитації. Але опубліковані Денисенко документи і свої поїздки в РФ Куницький не коментує.

Відзначається, що з цим самим паспортом Куницького в 2015 році депортували з України за порушення прикордонного режиму.

Відмітки в паспортах Олександра Куницького також свідчать, що він тільки весною 2019 роки 8 разів перетинав російсько-український кордон в прикордонному пункті пропуску «Гоптівка» за ізраїльським паспортом і кілька разів за українським (номер паспорта FG 495891).

«Погодьтеся, така інтенсивність зв'язків з державою-агресором та ще й з елементами конспірації, не може не насторожувати. Ці факти і можлива співпраця Олександра Куницького з російськими спецслужбами повинні бути перевірені СБУ», - анонсував Денисенко своє звернення до СБУ.

Денисенко наголошує, що Куницький багаторазово перетинав російсько-український кордон саме по ізраїльському, а не по українському паспорту. У розпал президентських виборів-2019, Куницький зробив 8 переходів російсько-українського кордону через прикордонний перехід Гоптівка в Харківській області.

Зокрема:

Гоптівка, виїзд, 23.03.19

Гоптівка, в’їзд, 16.03.19.

Гоптівка, виїзд, 16.03.19.

Гоптівка, в’їзд, 16.03.19

Гоптівка, виїзд, 09.05.18

Гоптівка, в’їзд, 24.03.18

Гоптівка, виїзд, 24.03.18

Гоптівка, в’їзд, 24.03.18

Разом з тим простежується транскордонна активність Куницького і за його українським паспортом номер FG 495891:

Харків (залізничний транспорт), виїзд 23.05.19

Харків, виїзд 16.05.19

Гоптівка, в’їзд 23.03.19

Гоптівка, виїзд 23.03.19

Нагадаємо, ЗМІ виявили, що у кандидата в нардепи від «Слуги народу» Куницького виявилося подвійне громадянство.