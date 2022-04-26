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    Події в Україні

    Окупанти представили своїх «голову ОВА» та «мера» в захопленому Херсоні

    Окупанти представили своїх «голову ОВА» та «мера» в захопленому Херсоні
    фото: miskrada.kherson.ua

    Окупанти зайняли приміщення міської ради міста Херсона

    У тимчасово захопленій міській раді Херсона окупанти провели нараду, на якій представили так званого «голову» Херсонської ОДА Володимира Сальдо та «голову» Херсонської міської адміністрації Олександра Кобця. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Геннадій Лагута.

    «Окупанти зайняли приміщення міської ради міста Херсона. Зняли всю українську символіку та на вході поставили своїх військових. Тож сьогодні команда міської ради була вимушена покинути приміщення та працювати в іншому місці… Я переконаний, що ці колаборанти та їх спільники після нашої перемоги понесуть відповідальність. Ці призначення є незаконними. Тому що Херсон та Херсонщина – це Україна», – наголосив Лагута.

    Як раніше повідомлялося, мешканці тимчасово окупованого Херсона 27 квітня планують вийти на масовий протест проти псевдореферендуму росіян.

    Як повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, у Херсоні 58 вихованців будинку дитини понад місяць ховаються у підвалі місцевої церкви. Із них – 10 дітей у віці від 4 місяців до 1 року. Решта – молодші чотирьох років, зокрема діти з інвалідністю, які потребують спеціального догляду та лікування.

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    Теги: росія окупанти війна Україна Херсон окупація #stoprussia
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    Окупанти представили своїх «голову ОВА» та «мера» в захопленому Херсоні