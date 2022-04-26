Окупанти призначили очільником Херсонщини Володимира Сальдо: хто він такий

Сальдо раніше був мером Херсона та проводив проросійську політику

Російські окупанти 26 квітня представили свого «голову Херсонської ОВА». Ним виявився колишній мер Херсона Володимир Сальдо.

Сальдо – депутат міськради від партії «Блок Володимира Сальдо» та мер Херсона з 2002 по 2012 роки. Він також балотувався до парламенту від «Партії регіонів» та отримав місце у ВРУ сьомого скликання.

Сальдо неодноразово потрапляв у гучні скандали.Так, у 2016 році його затримали в Домініканській республіці за підозрою у викраденні людини й арештували на три місяці. На той час він уже не був очільником Херсона, але виконував обов'язки депутата міськради.

Під час «Революції Гідності» Сальдо голосував за так звані диктаторські закони Віктора Януковича.

Ті, хто знає Володимира Сальдо особисто, розповідають, що він Сальдо завжди підтримував проросійську риторику, зокрема і в гуманітарній сфері.

Містяни скаржаться, що за час головування Сальдо в Херсоні розпродали найкраще комунальне майно, дерибанили землю для своїх, вбили комунальний транспорт.

Попри це, у 2020 році Володимир Сальдо знову взяв участь у виборах міського голови Херсона. Його головним опонентом тоді був чинний очільник міста Ігор Колихаєв. Останній випередив Сальдо у другому турі й здобув перемогу.

З початком повномасштабної російсько-української війни Володимир Сальдо відкрито перейшов на бік окупантів. Зокрема, 16 березня він з місцевими колаборантами в будівлі Херсонської облради провів незаконне зібрання створеного окупантами псевдооргану влади «Комитета спасения «За мир и порядок».

А згодом, коли стало зрозуміло, що цього разу російські військові у місті не закріпляться, політик вирішив «відхреститися» від колабораціонізму. Сальlо через свою помічницю сповістив, що його змусили ввійти до «комітету спасіння» імені Стремоусова.

Нагадаємо 25 квітня у Херсоні військові РФ захопили будівлю міськради.

Окупанти вигнали із кабінетів усіх працівників. Потім людям наказали також вийти з приміщення міськради. Причину своїх дій людям не пояснили.