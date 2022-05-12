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    Події в Україні

    Херсонщина: окупанти заїхали в Заводівку і проводять обшуки

    Херсонщина: окупанти заїхали в Заводівку і проводять обшуки
    фото з відкритих джерел

    Мешканців просять не панікувати і не провокувати рашистів

    Російські загарбники заїхали у Заводівку Херсонської області і влаштували обшуки у місцевого населення. Мешканців просять не панікувати, повідомив голова громади Дмитро Ляхно.

    «З перевірками до Заводівки заїхали російські війська. Зберігайте спокій. Не провокуйте їх з метою збереження власного здоров'я та життя», – йдеться в повідомленні.

    Як раніше повідомлялося, на тимчасово окупованій російськими військами території Херсонської області знову зникає мобільний зв’язок і Інтернет.

    Також нагадаємо, що в окупованому Херсоні почали відбирати квартири. У житло, яке залишили городяни, виїхавши на підконтрольну Україні територію, окупаційна влада вирішила заселяти своїх «переселенців».

    Відомо, що окуповану Херсонщину покинув кожен п'ятий мешканець. Росіяни не дозволяли робити офіційних «зелених коридорів», тому люди, ризикуючи своїм життям, самотужки виїжджали. Із минулого тижня російська військова техніка з Криму стягується на кордон із Херсонщиною.

    Тим часом окупаційна влада Херсонської області має намір звернутися до диктатора Володимира Путіна з проханням включити регіон до складу Росії.

    Але жителі окупованого Херсона продовжують чинити опір загарбнику. Нещодавно у місті з'явився патріотичний білборд із написом «Херсон – це Україна».


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    Теги: росія окупанти війна Херсонщина Україна окупація #stoprussia
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    Херсонщина: окупанти заїхали в Заводівку і проводять обшуки