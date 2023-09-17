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Пашинян написав листа Путіну з виправданнями антиросійських процесів у країні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Пашинян написав листа Путіну з виправданнями антиросійських процесів у країні
Пашинян під час загострення ситуації на вірмено-азербайджанському кордоні 9 вересня дзвонив Путіну, але в Кремлі йому не відповіли
фото з відкритих джерел

Пашинян намагався виправдати перед Путіним бурхливі антиросійські процеси всередині країни

Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян написав листа російському диктатору Володимиру Путіну з виправданнями щодо бурхливих антиросійських процесів, які відбуваються всередині країни. Про це повідомляють вірменські ЗМІ.

Зокрема, Пашинян під час загострення ситуації на вірмено-азербайджанському кордоні 9 вересня дзвонив Путіну, але в Кремлі йому не відповіли, після чого він надіслав президентові РФ листа.

«Джерело, близьке до уряду, повідомляє, що в цьому листі Пашинян намагався виправдатися з приводу антиросійських процесів, що вирують у Вірменії, запевняючи, що вони не спрямовані проти Росії. Якщо подивитися на риторику Пашиняна, то після 9 вересня він спробував пом'якшити свою позицію щодо РФ», – пишуть ЗМІ.

Згодом Путін прокоментував листа та заявив, що вони з прем’єром Вірменії «на контакті».

«Прем'єр-міністр Вірменії надіслав мені розгорнутий лист, ми з ним на контакті, у цьому плані з Пашиняном жодних проблем немає».

Російський диктатор сказав, що вірменське керівництво «по суті визнало суверенітет Азербайджану над Карабахом», додавши, що статус Карабаху визначила сама Вірменія.

Пізніше сам Пашинян розповів про вміст листа, якого відправив Путіну, під час зустрічі з журналістами після голосування під час виборів до Ради старійшин Єревана. За його словами, у листі йдеться про те, що було заявлено «протягом телефонних розмов».

«У листі, адресованому президенту Росії, я представив те, про що говорив цього року сім чи вісім разів під час наших телефонних розмов», – сказав Пашинян.

Зазначимо, раніше МЗС Росії викликало посла Вірменії. За повідомленням відомства, дипломатичному представнику зроблено жорстке зауваження у зв'язку з недружніми діями Єревана. До слова Пашинян назвав це «робочим процесом» та заявив, що ніяких проблем немає.

Нагадаємо, нещодавно Пашинян заявив, що Вірменія більше не може покладатися на Москву як на гаранта своєї безпеки, після вторгнення Росії в Україну.

Крім того, Пашинян заявив, що Російська Федерація через свої дії або бездіяльність на Південному Кавказі віддаляється від нього.

Як повідомлялося, після заяв влади Вірменії про помилковість рішення покладатися виключно на РФ для гарантування безпеки, країна братиме участь у спільних військових вірмено-американських навчаннях Eagle Partner 2023. Навчання пройдуть в рамках підготовки до участі у міжнародних миротворчих місіях з 11 по 20 вересня.

Читайте також: Від Росії відвертається все більше «союзницьких» держав
Теги: Нікол Пашинян путін Вірменія росія дипломатія

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