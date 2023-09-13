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Хочуть уберегти Путіна від в'язниці? Бразилія може вийти із Міжнародного кримінального суду

Діана Гасюк
glavcom.ua
Хочуть уберегти Путіна від в'язниці? Бразилія може вийти із Міжнародного кримінального суду
Міністр юстиції та громадської безпеки Бразилії Флавіо Діно
фото з відкритих джерел

Міністр юстиції та громадської безпеки Бразилії зазначив, що «важливі» держави не стали членами цієї організації

Бразилія розглядає можливість вийти з Міжнародного кримінального суду, який раніше видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Про це заявив міністр юстиції та громадської безпеки Бразилії Флавіо Діно, повідомляє Correio Braziliense.

За його словами, «важливі» держави не стали членами цієї організації.

«Президент Лула де Сільва правильно попередив, що існує дисбаланс, за якого деякі країни дотримуються юрисдикції Міжнародного кримінального суду, а інші ні, наприклад, США, Китай та інші важливі країни», - сказав міністр.

Він зауважив, що в певний момент бразильська дипломатія може переглянути свою позицію щодо цієї угоди, оскільки такої рівності між народами не було.

«Це було попередження президента. Звичайно, бразильська дипломатія знатиме, як це оцінити», - додав Діно.

Міністр наголосив, що «дисбаланс» може призвести до нав'язування волі одних країн іншим. Крім того, голова юстиції заявив, що можливий арешт Путіна буде «політичним рішенням»

«У разі виникнення такої ситуації, ми повинні провести аналіз того, чи залишилася в силі ця міжнародна угода за умови, коли великі країни планети не стали членами Міжнародного кримінального суду», - сказав міністр.

Діно також висловив думку, що всі країни, що є членами Організації Об'єднаних Націй, повинні переглянути Римський статут.

У березні цього року МКС видав ордер на арешт Путіна, звинувативши його у незаконній депортації дітей із України. Бразилія, як і ще понад 120 країн світу, які ратифікували Римський статут, має підпорядковуватися його рішенням, зокрема за ордерами на арешт підозрюваних у військових злочинах.

Путін уже неодноразово пропускав міжнародні зустрічі та скасовував поїздки за кордон. Так, замість нього на саміт БРІКС 22–24 серпня в Йоганнесбурзі  завітав міністр закордонних справ Сергій Лавров. Сам Путін взяв участь дистанційно. Рішення було зумовлене тим, що ПАР також підписала Римський статут МКС.  

Крім цього, Путін  не поїхав на саміт G20, який відбувався 9-10 вересня в Делі. У суботу «двадцятка» ухвалила декларацію, в якій немає засудження Росії за її вторгнення до України. При цьому учасники зустрічі закликали всі країни дотримуватися міжнародних договорів та зобов'язань та не вдаватися до використання сили з метою захоплення територій.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на ухвалену G20 підсумкову декларацію. Про це повідомив речник МЗС Сергій Ніколенко. За його словами, у відомстві розчаровані слабким текстом документа.

Водночас в частині щодо агресії Росії проти України Групі двадцяти немає чим пишатися. Очевидно, що участь української сторони дозволила би учасникам краще зрозуміти ситуацію. Принцип «нічого про Україну без України» залишається ключовим як ніколи», – ідеться у повідомленні МЗС.

Нагадаємо, нещодавно президент Бразилії Лула да Сільва запевняв, що Путіна не заарештують.

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Теги: Бразилія арешт Римський статут путін міністр дипломатія

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