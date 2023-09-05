РФ заявила, що вночі безпілотники намагалися атакувати резиденцію Путіна (відео)

За даними ЗМІ, безпілотники були знищені над селом Завидово у Тверській області, де розташована резиденція Путіна

В ніч на 5 вересня дрони намагалися атакувати резиденцію російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє російське ЗМІ.

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За даними ЗМІ, безпілотники були знищені над селом Завидово у Тверській області. Там і розташована резиденція.

Також дрони збивали у Підмосков'ї. Там уламки впали на гараж із газовими балонами в Павловській Слободі, внаслідок чого спалахнула пожежа, яка спровокувала кілька сильних вибухів.

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Відео атаки дронів на резиденцію Путіна опублікували в соцмережах.

Нагадаємо, вночі 5 вересня росіяни вчергове заявили про збиття безпілотників, цього разу нібито над Калузькою і Московською областями.

До слова, зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир С-1» встановили біля селища Заріччя у Підмосков'ї, що менш ніж за 10 кілометрів від резиденції російського диктатора Путіна.