РФ заявила, що вночі безпілотники намагалися атакувати резиденцію Путіна (відео)
За даними ЗМІ, безпілотники були знищені над селом Завидово у Тверській області, де розташована резиденція Путіна
В ніч на 5 вересня дрони намагалися атакувати резиденцію російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє російське ЗМІ.
За даними ЗМІ, безпілотники були знищені над селом Завидово у Тверській області. Там і розташована резиденція.
Також дрони збивали у Підмосков'ї. Там уламки впали на гараж із газовими балонами в Павловській Слободі, внаслідок чого спалахнула пожежа, яка спровокувала кілька сильних вибухів.
Відео атаки дронів на резиденцію Путіна опублікували в соцмережах.
Нагадаємо, вночі 5 вересня росіяни вчергове заявили про збиття безпілотників, цього разу нібито над Калузькою і Московською областями.
До слова, зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир С-1» встановили біля селища Заріччя у Підмосков'ї, що менш ніж за 10 кілометрів від резиденції російського диктатора Путіна.
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