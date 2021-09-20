Будуть жорсткі рішення. На Банковій перерахували всі «гріхи» Разумкова

Спікеру порадили не сидіти на кількох стільцях одночасно, як один відомий комедійний персонаж

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков має фундаментальні розбіжності з партією «Слуга народу», яка зробила його спікером. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Посада спікера, хочу декому нагадати, це взагалі не виборна посада, а, скажімо так, делегована, – зауважує Подоляк. – Партія делегувала свого члена на посаду спікера, не більше того. Зрозуміло, що до Разумкова нема претензій кримінального плану. Але виявились фундаментальні розбіжності між партією та Дмитром Олександровичем. Згадайте його неголосування на РНБО за такі речі як санкції стосовно Медведчука та санкції проти телеканалів, які абсолютно точно є продовженням московської інформаційної школи, небажання голосувати за земельну реформу, абсолютно явне небажання йти на голосування за антиолігархічний закон. На мій погляд, це свідчить, що він дивиться на стратегію розвитку держави інакше, ніж команда з її програмою, з якою вона йшла на вибори».

Подоляк вважає, що у спікера є два варіанти подальшої поведінки:

«Або ти є ключовим членом команди, бо все-таки є спікером парламенту та дозволяєш робити модераційні процеси щодо фундаментальних президентських ініціатив більш ефективними. Або заявляєш, що олігархи – це добре, а існуюча олігархічна система в державі є цілком оптимальною. Скажу більше: якщо сьогоднішній світоглядний конфлікт між Разумковим і партією і далі буде наростати, напевно, доведеться втрутитися і президенту. Із жорсткими рішеннями».

Радник голови Офісу президента додає, що спікер сьогодні відкрито гальмує ключові ініціативи президента в інтересах певних осіб та хоче уникнути особистої відповідальності.

Повністю інтерв’ю з Михайлом Подоляком читайте на «Главкомі» незабаром.

Нагадаємо, у п'ятницю, 17 вересня джерело в Офісі президента повідомило «Главкому», що на початку нового сесійного тижня партія «Слуга народу» може закликати голову Верховної Ради Дмитра Разумкова добровільно скласти повноваження.



Напередодні Разумков назвав інформацію про свою можливу відставку «чутками, що розповсюджується у Верховній Раді».

Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що поки серед народних депутатів нема ініціаторів процедури відставки спікера та відповідних підписних листів.