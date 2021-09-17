  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Разумков вперше прокоментував чутки про свою відставку з посади спікера

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Спікер долучився до ефіру програми в режимі відеоконференції - Разумков вперше прокоментував чутки про свою відставку з посади спікера
    Спікер долучився до ефіру програми в режимі відеоконференції
    Фото: скріншот з Youtube

    Очільник парламенту зазначив, що «точно не збирається у відстаку»

    Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков назвав інформацію про свою можливу відставку «чутками, що розповсюджється у Верховній Раді». Відповідну заяву він зробив в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

    Спікер українського парламенту, що зараз перебуває на самоізоляції через повторне зараження Covid-19 та долучився до ефіру у режимі відеоконференції, зазначив, що не виключає можливості своєї відставки з посади голови Верховної Ради.

    «Я казав і кажу: я за посаду триматися не буду. Я прийшов на неї для того, щоб працювати, і буду працювати далі, якщо мені дозволить робити це Верховна Рада. Процедури відкликання голови Верховної Ради з посади – більш ніж зрозумілі і прості. Визначено Регламентом, визачено законами України, Конституцією: будь ласка, якщо є таке бажання – змінити голову Верховної Ради: будь ласка, вся знають, як тільки прийде запит, одразу видам підписні листи», – заявив спікер.

    «Але я сьогодні продовжую працювати як голова Верховної Ради і у відставку точно не збираюсь. Що важливо: я не допускав, вибачте за слово, «бєспрєделу» у Верховній Раді, і надалі не допускатиму», – додав Разумков.

    Нагадаємо, у п'ятницю, 17 вересня джерело в Офісі президента повідомило «Главкому», що на початку нового сесійного тижня партія «Слуга народу» може закликати голову Верховної Ради Дмитра Разумкова добровільно скласти повноваження.

    «У понеділок у нас відбудеться засідання фракції, поки порядку денного нема, але навряд чи таке питання будуть заздалегідь анонсувати, – кажуть співрозмовники в «Слузі народу». – Поки нема такого, щоб вже рахували голоси за відставку, працювали з конкретними групами, але те, що конфлікт загострюється, – це правда», – підсумував спікер.

    Читайте також:
    Теги: Верховна Рада відставка Дмитро Разумков
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Разумков вперше прокоментував чутки про свою відставку з посади спікера