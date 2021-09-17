Разумков вперше прокоментував чутки про свою відставку з посади спікера

Очільник парламенту зазначив, що «точно не збирається у відстаку»

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков назвав інформацію про свою можливу відставку «чутками, що розповсюджється у Верховній Раді». Відповідну заяву він зробив в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

Спікер українського парламенту, що зараз перебуває на самоізоляції через повторне зараження Covid-19 та долучився до ефіру у режимі відеоконференції, зазначив, що не виключає можливості своєї відставки з посади голови Верховної Ради.

«Я казав і кажу: я за посаду триматися не буду. Я прийшов на неї для того, щоб працювати, і буду працювати далі, якщо мені дозволить робити це Верховна Рада. Процедури відкликання голови Верховної Ради з посади – більш ніж зрозумілі і прості. Визначено Регламентом, визачено законами України, Конституцією: будь ласка, якщо є таке бажання – змінити голову Верховної Ради: будь ласка, вся знають, як тільки прийде запит, одразу видам підписні листи», – заявив спікер.

«Але я сьогодні продовжую працювати як голова Верховної Ради і у відставку точно не збираюсь. Що важливо: я не допускав, вибачте за слово, «бєспрєделу» у Верховній Раді, і надалі не допускатиму», – додав Разумков.

Нагадаємо, у п'ятницю, 17 вересня джерело в Офісі президента повідомило «Главкому», що на початку нового сесійного тижня партія «Слуга народу» може закликати голову Верховної Ради Дмитра Разумкова добровільно скласти повноваження.

«У понеділок у нас відбудеться засідання фракції, поки порядку денного нема, але навряд чи таке питання будуть заздалегідь анонсувати, – кажуть співрозмовники в «Слузі народу». – Поки нема такого, щоб вже рахували голоси за відставку, працювали з конкретними групами, але те, що конфлікт загострюється, – це правда», – підсумував спікер.

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