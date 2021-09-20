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    Голова партії «Слуга народу» прокоментував інформацію про відставку Разумкова

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    &laquo;Слуга народу&raquo; поки не ініціює процедуру відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради - Голова партії «Слуга народу» прокоментував інформацію про відставку Разумкова
    «Слуга народу» поки не ініціює процедуру відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради
    фото: glavcom.ua

    За словами нардепа, неетично обговорювати питання відкликання людини з посади, коли вона перебуває на лікарняному

    Народні депутати від парламентської фракції «Слуга народу» наразі не ініціюють процедуру відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

    Про це голова партії «Слуга народу», перший заступник голови парламентської фракції Олександр Корнієнко повідомив на брифінгу після засідання погоджувальної ради, повідомляє «Укрінформ».

    «Є процедура відкликання голови Верховної Ради. Вона досить чітко виписана. Я думаю, що в той момент, коли депутати захочуть таке ініціювати, вони це ініціюють. Наразі у нас немає ні ініціаторів такої процедури, ні підписних листів», – зазначив Корнієнко.

    За його словами, неетично обговорювати питання відкликання людини з посади, коли вона перебуває на лікарняному. Корнієнко також зауважив, що, оскільки Разумкова на посаду спікера висунула «Слуга народу», перед його імовірним відкликанням має відбутися розмова із представниками політичної сили.

    Зазначимо, сьогодні Разумков заявив, що «за деякі відставки» в Раді пропонують по 50-100 тисяч.

    Як відомо, «Слуга народу» ввечері збирає фракцію.

    Нагадаємо, у п'ятницю, 17 вересня джерело в Офісі президента повідомило «Главкому», що на початку нового сесійного тижня партія «Слуга народу» може закликати голову Верховної Ради Дмитра Разумкова добровільно скласти повноваження.

    Напередодні Разумков назвав інформацію про свою можливу відставку «чутками, що розповсюджується у Верховній Раді».

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    Теги: Верховна Рада кадрові зміни відставка політика партія Слуга народу Дмитро Разумков Олександр Корнієнко
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    Голова партії «Слуга народу» прокоментував інформацію про відставку Разумкова