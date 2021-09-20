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    Думки вголос

    Спікер Разумков потрапив в пастку

    • Сергій Лещенко

      Народний депутат 8 скликання

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    Мета Разумкова&nbsp;&ndash; не допустити голосування за антиолігархічний закон - Спікер Разумков потрапив в пастку
    Мета Разумкова – не допустити голосування за антиолігархічний закон

    Разумков може втрати підтримку олігархів, які зробили на нього ставку

    Мовою оригіналу

    Стало понятно, почему Разумков даже с больничного решил вести заседание согласительного совета Рады.

    По закону о Регламенте, при отсутствии спикера на согласительном совете руководит один из вице-спикеров. И именно он подписывает протокол согласительного совета.

    Но цель Разумкова – не пустить на голосование антиолигархический закон любой ценой. Тем более, пока он на больничом и не сможет кукловодить депутатами. Теперь Разумков захочет подписать протокол согласительного совета, ведь он им… руководил через видеосвязь. И, понятно, протокол будет без антиолигархического закона.

    Но здесь для Разумкова другая проблема, о которой пишет журналист Алексей Братущак. В конце марта 2020 года Рада позволила онлайн-заседания только парламентских комитетов. Для этого внесли новую норму в Закон о комитетах. Но это не распространяется на Согласительный совет. Его формат прописан в другом закона – о Регламенте ВР.

    Поэтому – внимание! – руководство Разумкова на сегодняшнем согласительном совете противоречит законодательству. И он не может подписывать протокол согласительного совета. А если подпишет, то это будет 364 статья Уголовного кодекса – злоупотребление властью или служебным положением.

    У Разумкова ловушка. Блокировать антикоррупционный закон любой ценой и нарваться на статью УК. Или отступить и потерять поддержку олигархов, которые сделали на него ставку.

    Джерело: блог Сергія Лещенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Верховна Рада закон Дмитро Разумков деолігархізація
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    Спікер Разумков потрапив в пастку