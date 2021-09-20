Спікер Разумков потрапив в пастку

Разумков може втрати підтримку олігархів, які зробили на нього ставку

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Стало понятно, почему Разумков даже с больничного решил вести заседание согласительного совета Рады.

По закону о Регламенте, при отсутствии спикера на согласительном совете руководит один из вице-спикеров. И именно он подписывает протокол согласительного совета.

Но цель Разумкова – не пустить на голосование антиолигархический закон любой ценой. Тем более, пока он на больничом и не сможет кукловодить депутатами. Теперь Разумков захочет подписать протокол согласительного совета, ведь он им… руководил через видеосвязь. И, понятно, протокол будет без антиолигархического закона.

Но здесь для Разумкова другая проблема, о которой пишет журналист Алексей Братущак. В конце марта 2020 года Рада позволила онлайн-заседания только парламентских комитетов. Для этого внесли новую норму в Закон о комитетах. Но это не распространяется на Согласительный совет. Его формат прописан в другом закона – о Регламенте ВР.

Поэтому – внимание! – руководство Разумкова на сегодняшнем согласительном совете противоречит законодательству. И он не может подписывать протокол согласительного совета. А если подпишет, то это будет 364 статья Уголовного кодекса – злоупотребление властью или служебным положением.

У Разумкова ловушка. Блокировать антикоррупционный закон любой ценой и нарваться на статью УК. Или отступить и потерять поддержку олигархов, которые сделали на него ставку.

Джерело: блог Сергія Лещенко

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